День народного единства объединил ветеранов СВО по всей стране

Tекст: Ольга Иванова

По всей России 4 ноября состоялись праздничные и патриотические мероприятия, посвященные Дню народного единства. Ветераны специальной военной операции приняли участие в ключевых событиях вместе с жителями, школьниками и представителями общественных организаций.

Во Воронеже сотрудники регионального фонда вышли на Советскую площадь к 100-метровому флагу России. К акции присоединились деятели культуры, спорта, школьники и студенты. Заместитель руководителя фонда Олеся Быкова заявила: «Русский солдат всегда был символом справедливости и защиты. И наши защитники продолжатели славных традиций. Мы видим, что наш народ сплочен, и это главная сила, которая позволит победить в самом сложном противостоянии».

Во Владимирской области ветераны СВО вместе с юнармейцами и представителями власти возложили цветы к усыпальнице князя Дмитрия Пожарского в Суздале. В Коврове прошел форум «Скажи солдату спасибо», а в Александрове состоялась акция «Свеча памяти».

В Хабаровске прошел фестиваль Всероссийского комплекса ГТО. Ветераны СВО продемонстрировали высокие результаты наравне с другими участниками, несмотря на ранения. Их выступление стало символом силы духа.

В Якутске открыта новая экспозиция трофейной военной техники, где основными экспонатами стали танк «Алеша» и трофейные бронетранспортеры, захваченные группировкой «Восток» на южно-донецком направлении. На открытии присутствовали ветераны СВО, правительственные и патриотические организации, жители республики.

В Междуреченске Кемеровской области проведен патриотический час для молодежи, посвященный единству и подвигам предков. Особое внимание вызвала встреча с ветеранами СВО, итогом стала совместная работа над плакатом «Мы вместе – мы едины».

Мероприятия в регионах подчеркнули значимость Дня народного единства для укрепления межнациональной дружбы, общественного единства и исторической памяти.