Эксперт: Чейни был примером западного политика, получившего абсолютную силовую монополию

Tекст: Дарья Григоренко

Бордачев в своем Telegram-канале подчеркнул, что уход такого яркого деятеля – это повод вспомнить, как действовали представители так называемой политической «старой школы», о которых в наши дни часто говорят с ностальгией.

Эксперт отметил, что эти политики всегда стремились максимизировать свои выгоды, не задумываясь о последствиях своих действий. К этой группе он относит не только Чейни, но и бывшего главу Пентагона Дональда Рамсфелда, которые противопоставлялись более сдержанному экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру.

По мнению Бордачева, для Киссинджера баланс и сдержанность являлись ключевыми принципами международной политики. «И одновременно уход Чейни – прекрасная возможность оценить теперешних политиков в США и Европе, иметь дело с которыми все-таки не так уж и сложно», – заключил политолог.

Напомним, во вторник на 85-м году жизни скончался бывший вице-президент США Дик Чейни, причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и заболеванием сердца.