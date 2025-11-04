В Грузии отвели Евросоюзу пять лет на радикальное оздоровление

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«У нас очень большие надежды и ожидания, что к 2030 году ситуация в ЕС радикально изменится и там, как и в США, победит здравомыслие», – сказал он журналистам во вторник.

«Мы рассчитываем, что в течение пяти лет ЕС сможет вернуться к базовым ценностям – тем самым, ради которых мы стремимся стать его членами», – отметил он.

При этом Леван Мачавариани призвал евробюрократию «уважать интересы Грузии, иначе подвижек в отношениях Брюсселя и Тбилиси не произойдет».

«Евробюрократы критикуют «Грузинскую мечту» совершенно безосновательно, не приводя никаких фактов и опираясь только на восприятия», – заявил первый зампред фракции правящей партии.

Парламентарий отметил, что в 2030 году должен наступить новый этап расширения Евросоюза, к которому объединение должно «постараться измениться к лучшему».

4 ноября ЕС огласит выводы по ситуации в странах-кандидатах и ожидается, что Брюссель будет резко критиковать Грузию за якобы отступление от демократии. В Тбилиси с такой постановкой вопроса категорически не соглашаются.

«Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2023 году.