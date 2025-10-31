  • Новость часаЛитва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    31 октября 2025, 17:12 • Новости дня

    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выразила надежду на коренное изменение европейской бюрократии к 2030 году, чтобы ее вступление в Евросоюз могло бы принести пользу стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.

    «Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».

    «Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».

    ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.

    Ранее эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО.

    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что понесут наказание ответственные за «тяжелейшее предательство», которое довело страну до войны с Россией в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя иск в КС страны против саакашвилевского «Единого национального движения» и еще двух радикально оппозиционных партий с требованием их запрета, председатель кабмина сказал, что «до войны 2008 года Грузию довела эта предательская сила, которой кто-то еще продолжает покровительствовать (извне)».

    По его словам, эта предательская политика началась с 2004 года, когда «стали готовить почву для российской интервенции и «оккупации» 2008 года.

    «Тяжелейшее предательство, совершенное конкретной политической силой в форме войны-2008, не может остаться безнаказанным», – сказал Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».

    Он напомнил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «с 2004 года начали агрессивную риторику и тогда же предприняли первую попытку военного вторжения в Цхинвальский регион (так в Тбилиси называют Южную Осетию)».

    «Интересные процессы начинаются с 2006 года, когда саакашвилевский режим провел альтернативные сепаратистские выборы, неконституционно избрав «президента Южной Осетии», - сказал Ираклий Кобахидзе. – Это ли не предательство, когда власти Грузии избирают президента Южной Осетии?».

    По его словам, «это не было авантюрой, это было тяжелое предательство, за которым в 2007 году последовало создание временной администрации и правительства (Южной Осетии)».

    После этого, сказал Ираклий Кобахидзе, режим Саакашвили незаконно восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненные грузинскими властями при президенте Звиаде Гамсахурдиа в 1990-м году.

    Премьер-министр заявил, что впоследствии это решение «облегчило России и цхинвальским властям взять под контроль Ахалгорский муниципалитет» – район Южной Осетии, контролировавшийся до войны-2008 Тбилиси.

    «Все это – хроника предательства», – заявил Ираклий Кобахидзе, которая, по его словам, продолжилась переименованием контролировавшегося грузинской стороной Кодорского ущелья Абхазии, единственного региона автономии, в «Верхнюю Абхазию».

    «Кульминацией предательства стала война 2008 года. Резолюция СЕ прямо говорит о том, что широкомасштабный военный конфликт начался  7 августа со штурма Цхинвали», – сказал он.

    По словам председателя правительства Грузии, только колоссальные усилия нынешних властей и победы в судах Страсбурга и Гааги не позволили обвинять грузинских военных.

    «В этой же резолюции, подписанной членами «ЕНД», сказано, что Россия действовала в ответ», – резюмировал он.

    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас понесла поражение в конфликте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после неудачной попытки кадрового назначения, пишут немецкие СМИ.

    Между Каллас и фон дер Ляйен назрел серьезный конфликт, Каллас якобы пыталась усилить свои позиции в структуре власти ЕС, выдвинув на роль советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, пишет Die Welt, передает РИА «Новости».

    Однако это кадровое предложение вызвало резко негативную реакцию у фон дер Ляйен, так как Зельмайр известен как ярый противник главы Еврокомиссии и ее политический критик.

    «Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», – отметило издание.

    В результате ни одно из крупнейших государств-членов Евросоюза не поддержало кандидатуру Каллас, что стало для нее явным политическим поражением в текущей борьбе за влияние внутри европейских институтов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Каллас проиграла в борьбе с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена в адрес Москвы.

    Грушко считает, что слова Франкена «можно расценивать как только риторику».

    «Там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», – приводит слова Грушко РБК.

    Отвечая на вопрос о реакции европейских дипломатов на испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон», замминистра отметил, что официальной озабоченности высказано не было, но «сигнал профессионалы поняли».

    По его словам, этот сигнал заключается в том, что Россия располагает достаточными средствами, возможностями и политической волей для надежного обеспечения собственных интересов в сфере обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия. Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительство Германии отказалось в ответе на запрос парламентской фракции «АдГ» раскрывать данные о том, какие замеченные в радикализме неправительственные организации и проекты финансирует в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    По данным телекомпании, правительство Германии сообщило, что, назвав эти НПО, «подвергнет значительному риску как эти организации, так и работающих в них».

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Майя Битадзе заявила, что «отказ раскрывать данные об объемах и целях финансирования подтверждает, что правительство Германии направляет средства скрытно и поэтому противится грузинскому закону «О прозрачности иностранного финансирования».

    По ее словам, эти суммы поступают в Грузию «в ущерб нашим национальным интересам».

    Ее коллега по парламенту и партии Зураб Руруа заявил, что «Германия должна назвать, на что тратятся ее деньги в нашей стране и связано ли это с поддержкой радикализма».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее парламентская фракция «АдГ» обратилась к правительству страны с запросом о деятельности посла Германии в Грузии Петера Фишера. Партия требует ответы на вопросы, соответствует ли действительности то, что посол арендует собственность у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе. Также «АдГ» интересуется, насколько часто посол Германии встречается с оппозиционерами и с какими целями. «Альтернатива для Германии» также затребовала ответы на вопросы, встречается ли Фишер с властями Грузии и не нарушает ли он Венскую конвенцию. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал интерес партии «Альтернатива для Германии» к деятельности посла этой страны в Тбилиси Петера Фишера, резко критикующего власти страны и открыто поддерживающего радикальную оппозицию.

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная помощь «коалиции желающих» все активнее уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

    Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

    «На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали  обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу по обсуждению финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих», сообщает издание El Mundo.

    МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По данным издания El Mundo, всех участников встречи предупредили о необходимости сдать мобильные телефоны в специальное место хранения и не разглашать подробности обсуждений.

    Главной темой совещания станет поиск путей срочного финансирования Украины, включая поддержку обороны Киева. Как указывается, на предыдущем собрании «коалиции желающих», которое прошло в Лондоне в пятницу, присутствовали Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи.

    Французский президент Эммануэль Макрон на прошлой встрече «коалиции желающих» Эммануэль Макрон объявил о планах отправить новые истребители Mirage для Украины на последней встрече «коалиции желающих».

    The Economist указал, что Украине потребуется 389 млрд долларов финансовой помощи в течение четырех лет.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военная помощь «коалиции желающих» уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию.

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции по защите женщин, став первой страной Евросоюза, сделавшей этот шаг спустя всего год после ее ратификации, сообщает Politico.

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного договора Совета Европы, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, пишет Politico.

    За решение проголосовали 56 депутатов, против – 32, еще двое воздержались. Если закон будет подписан президентом, Латвия станет первой страной Европейского союза, покинувшей эту конвенцию.

    Лидер парламентской группы центристской Прогрессивной партии Андрис Шуваевс назвал решение позорным. Законодательную инициативу внесла правая оппозиционная партия Latvia First, однако поддержку ей обеспечила и часть коалиции – Союз зеленых и крестьян, несмотря на разногласия с партией премьер-министра Эвики Силини.

    Представитель Latvia First Ингуна Миллере, комментируя решение, подчеркнула: «Стамбульская конвенция – это продукт радикального феминизма, основанный на идеологии «гендера». Ратификация была политическим маркетингом, не имеющим отношения к борьбе с насилием».

    Противники выхода считают, что это приведет к ограничению прав женщин и критикуют инициативу. За день до голосования около 5 тыс. человек вышли на акцию протеста с лозунгами «Руки прочь от Стамбульской конвенции» и «Латвия не Россия».

    Правозащитные организации отмечают, что отказ от конвенции приведет к отступлению Латвии от стандартов ЕС, и обвиняют власти в использовании риторики, связанной с защитой традиционных ценностей, перед выборами.

    Представительница Equality Now Тамар Деканосидзе заявила, что данный шаг «делает Латвию ближе к России, чем к Евросоюзу и западным странам», и подчеркнула, что это служит интересам России в Латвии.

    Для окончательного выхода необходимо одобрение президента Эдгара Ринкевичса, который пообещал рассмотреть закон в течение десяти дней.

    Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в 2021 году подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.

    Турция объяснила это решение тем, что суть конвенции была подменена ЛГБТ-сообществом (признано экстремистским сообществом, запрещено в России).

    Премьер Грузии обвинил правительство Германии во лжи

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Лживым и туманным» назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответ правительства Германии на запрос парламентской фракции «Адг» о деятельности посла этой страны Петера Фишера в Грузии, в частности, поддержки им радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя в пятницу отказ правительства Германии открыто отвечать на вопросы немецких депутатов, председатель правительства Грузии выразил «сожаление» нынешним положением «бюрократии и парламентаризма в Германии и Европе в целом».

    «Двадцать лет назад представить было невозможно, что на вопросы или отвечать не будут, или в ответах будет обман», – сказал он.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «когда боятся отвечать на вопросы, значит, процессы нечистые».

    «Ложь и туман в ответах правительства Германии бундестагу», – заявил премьер-министр Грузии.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии отказалось в ответе на запрос парламентской фракции «АдГ» раскрывать данные о том, какие замеченные в радикализме неправительственные организации и проекты финансирует в Грузии.

    Правительство Германии сообщило, что, назвав эти НПО, «подвергнет значительному риску как эти организации, так и работающих в них».

    Также правительство опровергло сообщения о том, что Фишер снимает жилье у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе, хотя ранее это подтверждалось политиком.

    Парламентская фракция «АдГ» обратилась к правительству страны с запросом о деятельности посла Германии в Грузии Петера Фишера. Партия требует ответы на вопросы, соответствует ли действительности то, что посол арендует собственность у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе. Также «АдГ» интересуется, насколько часто посол Германии встречается с оппозиционерами и с какими целями. «Альтернатива для Германии» также затребовала ответы на вопросы, встречается ли Фишер с властями Грузии и не нарушает ли он Венскую конвенцию.

    Ранее Грузия предложила Германии перезагрузить испорченные послом отношения.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, сохраненные вопреки новому торговому соглашению, сохранили три страны Евросоюза – Польша, Венгрия и Словакия.

    Эти три страны продолжают применять национальные запреты на импорт украинских зерновых и других аграрных товаров, хотя с 13 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной, передает Politico.

    Эти меры нарушают нормы единого рынка ЕС, которые запрещают создание внутренних торговых барьеров.

    Заместитель официального представителя Еврокомиссии Олоф Гилл заявлял, что не видит причин для сохранения этих запретов. По его словам, Еврокомиссия усилит контакты с правительствами Польши, Венгрии и Словакии для урегулирования ситуации.

    Еврокомиссия до сих пор не спешила с принятием мер против нарушителей, рассчитывая, что обновленное соглашение снимет проблему, однако политика внутри союза влияет на решения.

    В Брюсселе опасаются, что судебные иски против Польши осложнят отношения с новым кабинетом польского премьера Дональда Туска, а выборочные санкции против Венгрии и Словакии вызовут обвинения в двойных стандартах.

    В министерстве сельского хозяйства Польши указали, что национальные ограничения не отменяются автоматически после вступления в силу новой сделки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что страна сохранит уровень защиты своего рынка, а министр Словакии Рихард Такач назвал новые европейские гарантии недостаточными для местных фермеров.

    Ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    В сентябре польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе тогда скапливалось более 680 фур.

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой может быть расценено как объявление войны России, заявил финский политик Арманд Мема.

    Ограничение транзита в Калининградскую область Литвой, которое предложил глава МИД Литвы Кястутис, может быть расценено как объявление войны России, передает РИА «Новости».

    Такое мнение выразил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Арманд Мема, представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы».

    По словам Мема, перекрытие транзита в Калининград – очень опасный ход «для такой мелкой страны». Политик усомнился в том, что ЕС позволит открыть новый фронт в Прибалтике, поскольку «это будет объявлением войны против России».

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Литвы закрыть границу с Белоруссией «мелким».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что связь между Калининградом и остальными регионами России продолжит поддерживаться независимо от появления новых ограничений.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза не поддерживают организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, направленной на урегулирование конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    В интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» Сийярто подчеркнул, что Будапешт выразил готовность принять российско-американский мирный саммит для прекращения украинского конфликта и укрепления безопасности во всем мире, передает ТАСС.

    «Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но еще важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», – сказал он.

    Ранее Сийярто заявил, что если мирный саммит России и Соединенных Штатов состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий результата встречи Путина и Трампа.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов во время Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что после Второй мировой войны Европа остается регионом с ограниченным суверенитетом.

    По его словам, страны континента не обладают самостоятельностью при выработке значимых решений, передает ТАСС.

    «Так или иначе нам придется упорядочивать архитектуру безопасности в Евразии, выстраивать или какую-то общую систему с западными соседями, или же понятный и предсказуемый механизм взаимодействия. С общей системой пока не очень получается, но надо стараться. После Второй мировой войны, то есть в течение более чем 80 лет, Европа является регионом с ограниченным суверенитетом, где большинство стран несамостоятельны в своих решениях», – сказал Шевцов.

    По его мнению, в 60-х – 80-х годах XX века европейские державы могли противостоять диктату США. В этот период Германия отказалась размещать американское ядерное оружие, были построены трубопроводы из СССР, и существовал стабильный обмен технологиями. Также относительно эффективно функционировала система коллективной безопасности, в том числе в рамках ОБСЕ.

    Обозреватели газеты China Daily отмечали, что глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен сделала ЕС зависимым от США.

    Осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Гражданин России Артем Грибуль, приговоренный в Грузии за наркопреступление в сентябре на восемь с половиной лет лишения свободы, в пятницу начал голодовку в знак протеста против ненадлежащего обращения с его супругой россиянкой Анастасией Зиновкиной, которая была осуждена вместе с ним за аналогичное нарушение закона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как рассказала адвокат Дарья Самодурова, «Грибуль связался с ней и сообщил о начале голодовки в связи с тем, что к его супруге в пенитенциарном заведении относятся плохо, не оказывая своевременную медицинскую помощь».

    Грибуль требует снять с работы виновных и наказать их, отметила адвокат в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

    Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль были приговорены Тбилгорсудом в сентябре за наркопреступления к лишению свободы на 8,6 лет каждому.

    Они активно участвовали в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси в конце прошлого года. 17 декабря 2024 года их задержали сотрудники крминальной полиции. При личном досмотре и обыске их жилья было обнаружено наркотическое вещество «Альфа ПВП» – 16 гр.

    Граждане России виновными себя не признали и заявили о политических мотивах приговора.

    В Грузии создана выступающая против членства в ЕС партия

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Общественное движение «Единая нейтральная Грузия» объявило в среду о преобразовании в политическую партию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Один из лидеров движения за нейтралитет Вато Шакаришвили заявил на брифинге о необходимости «прекратить евроиллюзии, в которых продолжает пребывать власть», настроенная на членство Грузии в ЕС в 2030 году.

    «Очевидна деградация всех европейских ценностей в Евросоюзе, брюссельская бюрократия служит неформальным олигархическим группам и поддерживает в нашей стране тех, кто желает свергнуть законно избранную власть», – сказал он.

    По словам Вато Шакаришвили, «ни ЕС, ни США не нужны суверенная Грузия, им нужна Грузия только как пушечное мясо».

    «Провозглашение нейтралитета станет лучшим выходом для укрепления политического и экономического суверенитета Грузии», – заявил он.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о резком падении уровня доверия граждан к ЕС – с 80 до 50%, объясняя это тем, что Евросоюз финансирует в Грузии революционные процессы в интересах «глубинного государства».

    Италия решила использовать кредит ЕС на покупку танков Rheinmetall

    Tекст: Денис Тельманов

    Рим планирует до конца ноября подать Еврокомиссии проект оборонных закупок с целью финансирования покупки новых немецких танков на кредитные средства ЕС, отмечает Defense News.

    Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall, сообщает Defense News.

    Как отмечает издание, речь идет о программе SAFE, созданной в 2025 году для предоставления долгосрочных льготных кредитов европейским странам для закупки вооружений.

    Газета Corriere della Sera указывает, что итальянские власти представят подробности запланированных оборонных закупок Еврокомиссии до конца ноября. До этого Reuters сообщало о заявке Италии на получение кредита до 15 млрд евро по европейской оборонной программе SAFE.

    «Италия рассматривает возможность использования кредитного соглашения ЕС для оплаты новых танков и бронетехники, поставленных немецкой компанией Rheinmetall», – подчеркивается в публикации. В рамках SAFE Евросоюз выделил ресурс до 150 млрд евро для поддержки коллективных закупок военной техники и укрепления обороноспособности стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

  О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации