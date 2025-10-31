Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
Грузия выразила надежду на коренное изменение европейской бюрократии к 2030 году, чтобы ее вступление в Евросоюз могло бы принести пользу стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.
«Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».
«Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».
ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.
Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.
