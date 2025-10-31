Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.

«Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».

«Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».

ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.

Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.

