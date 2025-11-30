По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
Поклонники Долиной выразили поддержку артистке после скандала с квартирой
Поклонники Ларисы Долиной выразили артистке слова поддержки после того, как в СМИ поднялась тема конфликта вокруг ее квартиры.
Как пишут Вести:Приморье, в социальных сетях фанаты оставляют комментарии в защиту певицы и отмечают, что разделяют ее неприятие происходящего.
Некоторые зрители, ожидавшие концерт Долиной во Владивостоке, признались, что не слышали о разгоревшемся скандале или предпочитают не связывать творчество певицы с событиями из ее личной жизни. Они подчеркнули, что для них главное – музыка и талант Долиной, а не обсуждение частных проблем.
Ранее сообщалось, что зрители по всей России стали массово сдавать билеты на концерты певицы Ларисы Долиной после информации о судебном разбирательстве по ее недвижимости в Хамовниках в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.
После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.
Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.