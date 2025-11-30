Поклонники Долиной выразили поддержку артистке после скандала с квартирой

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишут Вести:Приморье, в социальных сетях фанаты оставляют комментарии в защиту певицы и отмечают, что разделяют ее неприятие происходящего.

Некоторые зрители, ожидавшие концерт Долиной во Владивостоке, признались, что не слышали о разгоревшемся скандале или предпочитают не связывать творчество певицы с событиями из ее личной жизни. Они подчеркнули, что для них главное – музыка и талант Долиной, а не обсуждение частных проблем.

Ранее сообщалось, что зрители по всей России стали массово сдавать билеты на концерты певицы Ларисы Долиной после информации о судебном разбирательстве по ее недвижимости в Хамовниках в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.