    Из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше
    Сийярто резко ответил Мерцу на слова о визите Орбана в Москву
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    30 ноября 2025, 12:23 • Новости дня

    Минобороны заявило о перехвате десяти украинских БПЛА утром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

    Российские средства противовоздушной обороны за утро перехватили 10 украинских беспилотников над тремя регионами страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

    В ведомстве отметили: «Тридцатого ноября в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Республики Татарстан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки БПЛА в Гукове Ростовской области без тепла остались 130 домов. Силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.

    30 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление в НАТО, размещение ядерного оружия или большого военного контингента, но сегодня об этом речь не идет, заявил экс-главкомом ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отметив, что условия мирного соглашения для Киева не становятся лучше.

    «Тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден», – приводят слова Залужного украинские СМИ.

    Он считает, что для завершения конфликта «отсутствуют предпосылки», а соглашение о мире требует «гарантий долгосрочной безопасности». При этом в качестве возможных гарантий Залужный называет «вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента».

    Однако он признает, что «сегодня об этом речь не идет». По его словам, «с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны-участницы НАТО» данная тема «принципиально не может рассматриваться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну». Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    30 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Стало известно, что Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом

    Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.

    При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».

    29 ноября 2025, 21:37 • Видео
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    30 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

    Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК

    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», – приводит слова Смадиярова ТАСС.

    Казахстан потребовал от Киева принять меры для предотвращения повторения подобных атак. В ведомстве также напомнили, что это уже третья атака на объект критической инфраструктуры, имеющий исключительно гражданский характер, подчеркнув, что работа КТК гарантирована международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.


    30 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море

    Спикер МИД Турции Кечели: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства

    Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на танкеры Kairos и Virat в Черном море вблизи турецких берегов создали серьезные риски для безопасности судоходства в регионе, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

    «С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море», – приводит слова Кечели РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что оба нападения произошли в исключительной экономической зоне страны. Кечели заявил, что Турция поддерживает контакты с заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в Черном море и предотвратить возможный ущерб для экономических интересов страны.

    Отмечается, что нападения «создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Kairos загорелся в 52 км от турецкого побережья после внешнего воздействия, а экипаж был эвакуирован. Второй танкер, Virat, также подвергся атаке, однако его команда решила остаться на борту. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море.

    29 ноября 2025, 15:09 • Новости дня
    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно

    Капитан Virat сообщал властям Турции о дроновой атаке на судно

    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно
    @ denizcilikgm/X

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж танкера Virat сообщил береговым службам о взрыве, возникшем из-за атаки беспилотника, сейчас причина ЧП тщательно изучается, пишут турецкие СМИ.

    Причину происшествия с танкером Virat продолжает устанавливать турецкое министерство транспорта, пишет ТАСС.

    Министр Абдюлькадир Уралоглу рассказал журналистам, что капитан судна при обращении к береговым службам сообщил о нападении с использованием беспилотника. При этом пожара после взрыва не произошло, экипаж не затребовал эвакуации.

    Министр заявил, что пока причина ЧП изучается. После сообщения капитана о происшествии, катера береговой охраны направились сразу на место. Уралоглу добавил, что после ликвидации последствий атаки судно, вероятно, отбуксируют в ближайший порт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Virat под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья.

    Утром субботы этот танкер вновь обстреляли с использованием беспилотников у берегов Турции.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что атаки на танкеры в Черном море означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда и являются обычным терроризмом со стороны киевского режима.

    29 ноября 2025, 21:47 • Новости дня
    Пушилин сообщил о расширении буферной зоны в Днепропетровской области

    Пушилин: Буферная зона на границе ДНР и Днепропетровской области увеличилась

    Tекст: Вера Басилая

    На границе Днепропетровской области с ДНР в южной части продолжается расширение буферной зоны, что связано с действиями группировки войск «Восток», сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что буферная зона на территории Днепропетровской области продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

    По его словам, расширение происходит на юге республики, где действует группировка войск «Восток». Пушилин также отметил, что ситуация на границе находится под постоянным наблюдением.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков комментировал необходимость создания буферных зон на границе, подчеркивая, что вооруженные силы России предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности этих территорий.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что бойцы группировки проломили оборону ВСУ и быстро продвигаются к границам Запорожской и Днепропетровской областей.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России новые возможности продвижения сразу на двух направлениях.

    29 ноября 2025, 16:45 • Новости дня
    Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех человек

    Слюсарь: Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область достигло четырех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до четырех – в больнице умерла 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения ночью 25 ноября, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область в ночь на 25 ноября достигло четырех человек, сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. 76-летнюю женщину госпитализировали утром 25 ноября в Ростов с тяжелыми ранениями. Несмотря на усилия врачей, она скончалась ранним утром субботы.

    Семья погибшей, так же как и другие пострадавшие, получит необходимую помощь – этот вопрос находится на личном контроле главы региона. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал поддержку.

    Слюсарь подчеркнул, что сегодня Таганрог снова подвергся атаке. Пострадавших среди мирного населения нет. Ущерб еще оценивается, работы начнутся после разрешения саперов и следователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара дронов ВСУ по Таганрогу в субботу повреждено здание многоквартирного дома и разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий.

    Жители общежития эвакуированы в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Частный дом сгорел в результате атаки.

    В городе в субботу возникло восемь возгораний из-за массированной атаки БПЛА на Таганрог.

    Напомним, при массированной атаке дронов на Таганрог и Неклиновский район Ростовской области 25 ноября погибли три человека, девять получили ранения. В Неклиновском районе 26 ноября объявили днем траура.


    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    29 ноября 2025, 22:58 • Новости дня
    МИД Франции назвал возможную дату решения ЕС по замороженным активам России

    Глава МИД Франции Барро: ЕС может принять решение по активам России 18 декабря

    Tекст: Антон Антонов

    Страны ЕС 18 декабря могут принять решение по замороженным российским активам, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Барроотметил, что приоритетом является надежное «блокирование» российских активов, находящихся в европейской юрисдикции. «Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Tribune Dimanche.

    Министр добавил, что европейские страны намерены поддерживать Украину в финансовом плане в течение ближайших двух лет, если конфликт затянется. Страны ЕС могут принять решение о замороженных российских активах на заседании Европейского совета 18 декабря, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не будет изымать российские активы и передавать их на Украину без гарантий защиты со стороны Европы. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине в случае поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам. Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    30 ноября 2025, 04:29 • Новости дня
    В Новороссийске включили системы оповещения об атаке беспилотников
    В Новороссийске включили системы оповещения об атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске работают системы оповещения об атаке беспилотников, сообщили глава города Андрей Кравченко и оперативный штаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки беспилотников», – сообщил оперштаб в Telegram со ссылкой на Кравченко.

    «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА», – говорится в сообщении Кравченко в Telegram.

    Жителям, находящимся дома, рекомендовано держаться подальше от окон и укрыться в помещениях без окон, таких как ванная, коридор или кладовая. Тем, кого тревога застала на улице, рекомендовано укрыться в цокольных этажах и подземных переходах, избегать открытых пространств у побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября в результате атаки безэкипажных катеров был поврежден причал ВПУ-2 на морском терминале КТК под Новороссийском. Во вторник в ходе атаки дронов пострадало административное здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    30 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    ПВО перехватила и уничтожила 33 БПЛА за ночь над регионами России и Черным морем
    ПВО перехватила и уничтожила 33 БПЛА за ночь над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что из общего числа БПЛА 16 были сбиты над территорией Ростовской области, семь – над Краснодарским краем, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью. Еще шесть беспилотников перехвачены над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем с 18.00 до 23.00 мск. С 10.00 до 18.00 мск были сбиты шесть украинских беспилотников.

    29 ноября 2025, 20:43 • Новости дня
    В Венгрии заявили о скором завершении конфликта на Украине

    Эксперт Кошкович заявил о скором окончании конфликта на Украине

    В Венгрии заявили о скором завершении конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что договоренности по Украине между США и Россией будут достигнуты в ближайшие дни.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович рассказал о скором завершении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В социальной сети он выразил мнение, что визит киевской делегации в США, запланированный на ближайшее время, ознаменует «последнее предложение» украинской стороны. По его словам, после этого Соединенные Штаты и Россия могут окончательно согласовать договоренности по Украине уже на следующей неделе.

    «Конфликт подходит к концу», – отметил Кошкович в своей публикации.

    Эксперт также подчеркнул, что единственным европейским голосом на переговорах будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что, по его мнению, свидетельствует о маргинализации позиций других европейских стран в этом процессе.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в Соединенные Штаты для переговоров.

    Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине возможно только при уходе войск Украины с занимаемых ими территорий.

    29 ноября 2025, 12:51 • Новости дня
    Ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА на Афипском НПЗ

    На Афипском НПЗ потушили пожар после атаки дронов на предприятие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА, удалось потушить спустя несколько часов, пострадавшие отсутствуют, сообщает региональный оперштаб.

    Открытое горение на Афипском НПЗ, возникшее в результате атаки беспилотника, было полностью ликвидировано, передает Оперативный штаб Краснодарского края. Там уточнили, что специалисты сделали это в 11.37 29 ноября.

    Пожар на объекте произошел ночью в субботу. МЧС локализовало огонь на площади в 250 квадратных метров. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории предприятия, говорится в сообщении штаба.

    Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Все службы завода и экстренные структуры оперативно приступили к ликвидации последствий, ущерб и причины инцидента сейчас уточняются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оперштаб сообщил о пожаре на Афипском НПЗ в Северском районе после атаки беспилотников, персонал завода был эвакуирован в убежище.

    До этого обломки беспилотника вызвали пожар на Афипском НПЗ в конце сентября, пострадавших и повреждений не было.

    В мае 2023 года первый пожар из-за атаки беспилотников на Афипском НПЗ также обошелся без пострадавших.

    29 ноября 2025, 15:40 • Новости дня
    Рябков: США воспринимают ситуацию на Украине адекватнее европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации вокруг украинского конфликта, нежели представители Европы.

    Россия и США продолжают диалог по ситуации на Украине, при этом американская администрация оценивает происходящее конструктивнее, чем европейские союзники. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в эфире ТВЦ. По его словам, несмотря на происходящее, диалог с Вашингтоном не прекращается, передает

    ТАСС.

    Рябков добавил, что европейские страны проявляют полную безнадежность в процессе урегулирования текущего конфликта. По мнению дипломата, при возникновении шансов на мирное решение Европа тратит политические и материальные ресурсы на то, чтобы сорвать любые перспективы урегулирования.

    Также замглавы МИД России заявил, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достижению решений по Украине и сейчас их подход не изменился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа продолжает навязывать Киеву гарантии безопасности с антироссийской направленностью.

    Российская сторона готова работать с предложениями, которые привезет спецпосланник США Стив Уиткофф, отметил ранее Сергей Рябков.

    29 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    ПВО сбила 21 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 21 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за пять часов сбит 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 18.00 до 23.00 мск восемь аппаратов были ликвидированы над Белгородской областью, один – над Орловской областью, еще один – над Ростовской областью. Остальные 11 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа с 10.00 до 18.00 мск.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

