Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.
Минобороны заявило о перехвате десяти украинских БПЛА утром
Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
В ведомстве отметили: «Тридцатого ноября в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Республики Татарстан».
Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки БПЛА в Гукове Ростовской области без тепла остались 130 домов. Силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 33 беспилотника над регионами России и Черным морем.