Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский поручил украинской делегации действовать по новым тайным директивам на переговорах по мирному урегулированию, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение главы киевского режима обнародовано на его официальном сайте, однако детали самих директив остались закрытыми для широкой публики.

В документе говорится о необходимости утверждения новых директив, которые прилагаются тайно, для подготовки переговоров с США, другими зарубежными партнерами Украины, а также с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Особое внимание уделяется секретности инструкций, что подчеркивает значимость текущего дипломатического этапа.

Зеленский сообщил, что делегация уже отправилась в США с задачей «четко, оперативно и содержательно готовить определения шагов для окончания военных действий». По его словам, наработки, сделанные ранее в Женеве, будут дополнены во время встреч в США.

Глава государства ждет доклада от делегации в это воскресенье. Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на результативную работу представителей Украины на переговорах, и выражает надежду на позитивные итоги дипломатических усилий.

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) примет участие в переговорах с представителями вашингтонской администрации по урегулированию конфликта на выходных.

Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post, что отправляется на передовую, через несколько часов после подачи заявления об отставке.