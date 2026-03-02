Саудовская Аравия опровергла ракетный удар по отелю Hyatt Regency

Власти Саудовской Аравии назвали фейком пожар в отеле Hyatt Regency

Tекст: Мария Иванова

Саудовский комитет по борьбе с ложной информацией официально опроверг сообщения о пожаре в гостинице Hyatt Regency, якобы возникшем из-за попадания ракетных осколков.

В ведомстве подчеркнули, что фотографии инцидента, распространяемые в соцсетях, были сфабрикованы, передает РИА «Новости».

«Информация о якобы нанесенном ударе по отелю Hyatt Regency в Эр-Рияде не соответствует действительности; изображение отредактировано цифровым способом и содержит элементы, не соответствующие реальности, в рамках повторяющихся попыток исказить картину и посеять панику», – говорится в заявлении.

В качестве доказательства манипуляции общественным мнением комитет опубликовал оригинальные снимки здания и их обработанные версии. Представители ведомства призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Очевидцы ранее опровергли слухи об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.