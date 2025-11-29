  • Новость часаПВО сбила 21 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем
    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского
    Эксперт об атаках на танкеры Virat и Kairos в Черном море: Заваривается интересная каша
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    Украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море
    Сийярто резко ответил Мерцу на слова о визите Орбана в Москву
    На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ
    Полк ВСУ бросили на убой без «раздававшего автографы» командира
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    36 комментариев
    29 ноября 2025, 23:40

    ПВО сбила 21 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем

    ПВО сбила 21 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за пять часов сбит 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 18.00 до 23.00 мск восемь аппаратов были ликвидированы над Белгородской областью, один – над Орловской областью, еще один – над Ростовской областью. Остальные 11 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа с 10.00 до 18.00 мск.

    29 ноября 2025, 14:37
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился направить делегацию на переговоры по мирному урегулированию с США и Россией, утвердив для нее секретные инструкции.

    Владимир Зеленский поручил украинской делегации действовать по новым тайным директивам на переговорах по мирному урегулированию, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение главы киевского режима обнародовано на его официальном сайте, однако детали самих директив остались закрытыми для широкой публики.

    В документе говорится о необходимости утверждения новых директив, которые прилагаются тайно, для подготовки переговоров с США, другими зарубежными партнерами Украины, а также с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Особое внимание уделяется секретности инструкций, что подчеркивает значимость текущего дипломатического этапа.

    Зеленский сообщил, что делегация уже отправилась в США с задачей «четко, оперативно и содержательно готовить определения шагов для окончания военных действий». По его словам, наработки, сделанные ранее в Женеве, будут дополнены во время встреч в США.

    Глава государства ждет доклада от делегации в это воскресенье. Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на результативную работу представителей Украины на переговорах, и выражает надежду на позитивные итоги дипломатических усилий.

    Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации.

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) примет участие в переговорах с представителями вашингтонской администрации по урегулированию конфликта на выходных.

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post, что отправляется на передовую, через несколько часов после подачи заявления об отставке.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 17:51
    Татаринов: На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Общее количество опубликованных некрологов украинских военных составило 699 тысяч, не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись, заявил создатель телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.

    Данные о масштабных потерях ВСУ Руслан Татаринов приводит в эфире радио «КП», пишет «Комсомольская правда».

    По словам Татаринова, сбор данных некрологов с украинских сайтов и соцсетей он ведет с лета 2022 года при помощи специальной программы. На конец ноября 2025 года количество опубликованных некрологов украинским военнослужащим превышает 699 тысяч, и многие случаи «без вести пропавших» в эту статистику не входят.

    Татаринов отметил, что количество погибших ВСУ в действительности может доходить до миллиона, поскольку не все некрологи публикуются или поступают с опозданием из-за проблем с интернетом и перебоев с электричеством. По его словам, «в среднем за год Украина теряет около 200 тыс. военнослужащих».

    Больше всего некрологов приходится на Львовскую и Полтавскую области. В Кировоградской области, по его словам, еще в 2023 году насчитывалось более 20 деревень без ни одного мужчины.

    По информации «Красного Креста», на Украине числится около 29 тыс.военных, пропавших без вести, однако треть из них уже были переданы Киеву в виде найденных останков. Татаринов добавил, что идентификация тел распространяется медленно из-за коррупции и высоких поборов со стороны украинских экспертов.

    Он также подчеркнул, что многие граждане Украины продолжают покидать страну нелегально через Молдавию, Румынию, Венгрию и другие государства и что часть беженцев возвращается из Польши по решению местных властей.

    По его словам, «в последние полтора года в Европе усиливается антипатия к украинцам», а каждый четвертый преступник в Польше – украинец.

    Ранее Минобороны отметило, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации составляют около 1,4 тыс. человек убитыми и ранеными в 2025 году.

    Газета The New York Times (NYT) писала, что вукраинской «Венеции» Вилково не осталось мужчин среди жителей, кроме мэра Матвея Иванова.

    Комментарии (10)
    29 ноября 2025, 13:37
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 15:36
    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака

    Песков заявил о росте неопределенности из-за коррупционного скандала на Украине

    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака
    @ Рамиль Ситдиков/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Растущая политическая нестабильность на Украине затрудняет какие-либо прогнозы о будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что политическая неопределенность, возникшая из-за скандала на Украине, растет очень быстро, передает РИА «Новости».

    «Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», заявил Песков.

    По его словам, в настоящее время развитие ситуации оценивается как крайне нестабильное.

    Ранее НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака в Киеве.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку после обысков. Ермак сообщил, что отправляется на передовую спустя несколько часов после подачи заявления.

    Песков заявил, что эти события свидетельствуют о глубоком политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами.

    Песков также отметил, что коррупционный скандал дестабилизирует Украину, а последствия будут крайне негативными.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 16:39
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак прибыл на фронт после увольнения, но украинские командиры отказываются принимать его в свои подразделения, заявил находящийся в СИЗО оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.

    По словам депутата Рады Александра Дубинского, Ермак прибыл в расположение командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. При этом парламентарий сообщил, что командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака в свои подразделения, а Мадьяр принял его по личной просьбе Зеленского, передает ТАСС.

    Дубинский добавил, что у Ермака пока нет конкретного места службы. Он считает, что такое решение экс-чиновника связано с попыткой скрыться от следственных действий антикоррупционного органа, поскольку, по мнению депутата, в зоне боевых действий вручать повестки и проводить обыски сложно.

    Кроме того, офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила Ермаку присоединиться к ее взводу в качестве оператора беспилотника. «Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает», – написала она на своей странице в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена в России).

    Сама Черновол отметила, что Ермак начнет службу как обычный боец без прошлого, с перспективой стать пилотом дрона. Она подчеркнула, что новая жизнь на фронте серьезно отличается от прежней деятельности экс-чиновника.

    Ранее НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Киеве. После обысков Ермак подал в отставку.

    Эксперты допустили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Ермак рассказал газете New York Post о своем отправлении на передовую сразу после заявления об отставке.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Олег Царев отметил, что Ермак не будет рисковать и не станет идти в атаку на российские войска.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 12:30
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 460 беспилотников, 638 ЗРК, 26 316 танков и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 626 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 949 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия

    Ранее ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ, а также поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ.

    Комментарии (3)
    29 ноября 2025, 07:55
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 15:59
    CNN: Зеленский опоздал с решением уволить Ермака
    CNN: Зеленский опоздал с решением уволить Ермака
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский вынужден был уволить Андрея Ермака с поста главы своего офиса, учитывая компрометирующие заголовки в мировых СМИ, но решение по его отставке было принято поздно, сообщает CNN.

    Европейский дипломат сообщил телеканалу CNN, что Владимир Зеленский был вынужден отправить Андрея Ермака в отставку с поста главы своего офиса из-за резонанса в мировых медиа, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что компрометирующие заголовки в западных СМИ вынудили украинского лидера принять этот шаг. «У Зеленского не было другого выбора, кроме как уволить Ермака», – отмечается в публикации CNN.

    Отставку Ермака в иностранных медиа назвали настоящим политическим «землетрясением» и «идеальным штормом». Международные эксперты полагают, что подобное развитие событий может серьезно ослабить позиции киевского режима на переговорах с США и другими странами и уменьшить уровень внешней поддержки Украине.

    Как указывает телеканал, решение об увольнении Ермака было принято с опозданием. По словам бывшего правительственного чиновника, теперь у многих украинцев возникнут вопросы к Зеленскому относительно того, что он знал о действиях Ермака. CNN добавляет, что возникший кризис «особенно неловок для Зеленского» и ставит под угрозу стабильность руководства страны накануне ключевых переговоров.

    Ранее НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве. После обысков Ермак подал заявление об отставке с поста главы офиса Зеленского.

    На Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского уйти вместе с Ермаком.

    Андрей Ермак сообщил газете New York Post, что отправляется на передовую после подачи заявления об отставке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал дестабилизирует Украину и приведет к негативным последствиям.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 12:04
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском поврежден при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 18:13
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    @ Еврейская община города Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    В элитном пригороде Тель-Авива особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Владимира Зеленского», оказался пустым и без охраны.

    Израильский особняк украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича оказался пустым, передает РИА «Новости».

    Корреспондент агентства посетил здание, расположенное в элитном пригороде Тель-Авива рядом с виллами иностранных послов, диппредставительствами и домами местных предпринимателей. Отмечается, что рядом также находится особняк Игоря Коломойского (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

    Дом принадлежит Миндичу, как следует из документов на оплату муниципального налога. Само здание выглядит необитаемым: на территории находятся строительные материалы и инструмент, нет ни охраны, ни персонала.

    Агентство сообщило, что ремонтные работы, судя по всему, недавно проводились или продолжаются. Соседи, опрошенные журналистом, заявили, что ни разу не видели Тимура Миндича в этом доме.

    Ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Сообщалось, что участники этого скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Израиль под давлением США может выдать Тимура Миндича, замешанного в этом коррупционном скандале.

    Комментарии (6)
    29 ноября 2025, 05:35
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую, это произошло через несколько часов после того, как подал заявление об отставке и обыска в его доме, проведенного Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

    «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», – написал Ермак таблоиду New York Post (NYP) в эмоциональном письме.

    Разжалованный украинский чиновник также указал, что служил Украине и был в столице страны с начала российской спецоперации. Он не стал вдаваться в подробности о том, как отправится на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины. Лишь извинился, что, возможно, скоро перестанет отвечать на звонки.

    «Я не хочу создавать проблем Зеленскому; я иду на фронт <...> Меня возмущает грязь, обрушившаяся на меня, но еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», – якобы написал Ермак в письме газете.

    NYP напомнила, что Зеленский уже перетасовал состав своей переговорной команды, которой поручено работать над мирным планом с США.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Также названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского. При этом эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (11)
    29 ноября 2025, 15:14
    На Украине раскритиковали Вайкуле из-за исполнения народной песни
    На Украине раскритиковали Вайкуле из-за исполнения народной песни
    @ Aleksandr Gusev/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы набросились с критикой на латвийскую певицу Лайму Вайкуле из-за исполнения украинской народной песни в рекламном ролике.

    Латвийская певица Лайма Вайкуле подверглась резкой критике со стороны украинской аудитории после участия в новогодней рекламной кампании сети супермаркетов АТБ, где она исполнила украинскую народную песню «Щедрик», передает Life.

    Главной причиной критики стало прошлое певицы, из-за того, что она прославилась в советский период и долго работала в российском шоу-бизнесе.

    Пользователей возмутило, что Вайкуле активно строила карьеру на российской сцене даже после начала спецоперации на Украине.

    После начала спецоперации Лайма Вайкуле публично осудила события, флаг России демонстративно игнорировала и вскоре покинула страну. Однако, несмотря на смену гражданской позиции, она продолжила выступать с русскоязычным репертуаром.

    Эдгард Запашный призвал лишить Лайму Вайкуле государственных наград и званий России. Вайкуле выступила на сцене с флагом Украины и заявила о своей позиции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления Вайкуле о том, что она с Аллой Пугачевой «содержали всю страну».

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 20:56
    Украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спецслужбы опубликовали кадры атаки безэкипажных катеров на танкеры под флагом Гамбии в Черном море, тем самым признав свою причастность, сообщили военкоры.

    Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской весны».

    Украинские силовики обнародовали видеозапись атаки, на которой видно поражение двух судов безэкипажными катерами Sea Baby у берегов Черного моря.

    Военкоры отметили, что «враг признал, что нанес удары по гражданским судам при помощи БЭК».

    Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море попали на видео.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал удары по танкерам проявлением терроризма со стороны киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки на танкеры в Черном море могут стать серьезным вызовом для Турции.


    Комментарии (10)
    29 ноября 2025, 14:38
    СПЖ сообщил о вероятном отравлении митрополита Феодосия на Украине
    СПЖ сообщил о вероятном отравлении митрополита Феодосия на Украине
    @ Theodosius/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), арестованного на Украине по делу о госизмене, могли отравить, сообщил Союз православных журналистов.

    Союз православных журналистов сообщил о вероятном отравлении митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), который был арестован на Украине по подозрению в госизмене, передает РИА «Новости». Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

    В публикации Союза подчеркивается, что у митрополита были замечены признаки необычного недомогания примерно месяц назад. Заболевание не было связано с уже известными его хроническими сердечными проблемами или гипертонией. Сообщается о постоянных скачках давления и периодическом повышении температуры, из-за чего он был вынужден отменить несколько богослужений.

    На этой неделе состояние священнослужителя резко ухудшилось, а результаты анализов показали увеличение ряда медицинских показателей в десять-пятнадцать раз относительно нормы. По настоянию лечащего врача Феодосий был срочно госпитализирован. По мнению врачей, сохраняется сильная интоксикация, а клиническое положение остается стабильно тяжелым.

    Как сообщается, сейчас проводится широкое исследование его организма на наличие отравляющих веществ. Предполагается, что митрополит мог быть отравлен тяжелыми металлами. Диагностика может занять около месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раскольники захватили храм Украинской православной церкви на западе Украины. Монахам запретили следить за «инвентаризацией мощей» в Киево-Печерской лавре. Силовики взломали пещеры Киево-Печерской лавры.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 03:40
    Экс-помощник Трампа Флинн призвал арестовать «лузера Зеленского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Отставной генерал-лейтенант Сухопутных войск США, который занимал пост помощника американского президента по нацбезопасности в первый президентский срок Дональда Трампа Майкл Флинн призвал арестовать главу киевского режима Зеленского со всем его окружением.

    «Главного лузера Зеленского вместе с его коррумпированным окружением необходимо арестовать. Необходимо провести законное расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены и направлены на помощь многочисленным семьям, потерявшим близких в этой совершенно бессмысленной войне, развязанной абсолютно коррумпированными глобалистами», – написал Флинн в соцсети Х.

    Он отметил, что США теперь стоит найти способы достижения мира, даже если достигать его придется силой.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу, 28 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски у руководившего офисом Владимира Зеленского Андрея Ермака в рамках расследования коррупционного дела. На Украине обыски Ермака описали фразой «Сезам, откройся!», отметив, что он может проходить по делу под псевдонимом Али-Баба.

    Комментарии (6)
    29 ноября 2025, 15:09
    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно

    Капитан Virat сообщал властям Турции о дроновой атаке на судно

    Капитан Virat сообщал турецким властям об атаке БПЛА на судно
    @ denizcilikgm/X

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипаж танкера Virat сообщил береговым службам о взрыве, возникшем из-за атаки беспилотника, сейчас причина ЧП тщательно изучается, пишут турецкие СМИ.

    Причину происшествия с танкером Virat продолжает устанавливать турецкое министерство транспорта, пишет ТАСС.

    Министр Абдюлькадир Уралоглу рассказал журналистам, что капитан судна при обращении к береговым службам сообщил о нападении с использованием беспилотника. При этом пожара после взрыва не произошло, экипаж не затребовал эвакуации.

    Министр заявил, что пока причина ЧП изучается. После сообщения капитана о происшествии, катера береговой охраны направились сразу на место. Уралоглу добавил, что после ликвидации последствий атаки судно, вероятно, отбуксируют в ближайший порт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер Virat под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море в 35 милях от турецкого побережья.

    Утром субботы этот танкер вновь обстреляли с использованием беспилотников у берегов Турции.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что атаки на танкеры в Черном море означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда и являются обычным терроризмом со стороны киевского режима.

    Комментарии (0)
