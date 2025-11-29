Продолжается зачистку Ровного в Донецкой народной республике (ДНР).
Отражены девять атак подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
За минувашие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 военнослужащих ВСУ.
В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Родинского, Белицкого, Сергеевки, Светлого, Удачного, Артемовки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.
Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих и пикап, отчитались в Минобороны.
Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Павловки, Андреевки, Новой Сечи и Варачино Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Вильчей, Терновой, Рубежным, Волчанском, Шестаково и города Харьков.
Противник потерял до 125 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ. Уничтожен склад матсредств.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Куриловки, Новоплатоновки Харьковской области, Новоселовки, Дробышево, Яровой и Ставок ДНР.
Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, три артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены девять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Иванополья, Константиновки, Степановки, Платоновки, Васюковкии Берестока ДНР.
При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств и горючего.
В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Александровки, Покровского Днепропетровской области, Доброполья, Варваровки и Гуляйполя Запорожской области.
ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались прорваться из Димитрова.
Военкор Пегов сообщил о масштабных потерях ВСУ в Красноармейске.
Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.