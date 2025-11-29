Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников за восемь часов

Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью

Tекст: Мария Иванова

С 10.00 до 18.00 мск над территорией России были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны России.

Три беспилотника были сбиты на территории Брянской области, еще три – над Республикой Крым. В сообщении уточняется, что все БПЛА были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

Минобороны отмечает, что действия по обнаружению и нейтрализации угроз продолжатся. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два жителя Брянской области получили ранения после удара дрона ВСУ.

Минобороны России ранее сообщило о пяти сбитых беспилотниках над Волгоградской областью.

Более 100 дронов ВСУ были сбиты за минувшую ночь средствами ПВО над территорией России.