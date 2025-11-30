После атаки БПЛА в Гукове Ростовской области остались без тепла 130 домов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, котельная в городе Гуково Ростовской области пострадала в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Слюсарь добавил, что в результате происшествия отключено отопление в 128 многоквартирных домах, двух больницах, четырех школах и шести детских садах. Персонал котельной был эвакуирован, а подача тепла временно приостановлена.

По словам Слюсаря, после окончания работы саперов на объекте начнутся восстановительные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника за одну ночь над российскими регионами и Черным морем. Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех человек.