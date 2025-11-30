Tекст: Антон Антонов

«В районе Цегельного и в Вильче общее продвижение составило до 500 м», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях продолжаются тяжелые бои. Украинские войска пытаются удержать позиции на восточной окраине города, но подвергаются интенсивным ударам авиации, артиллерии и ТОС. На левобережье Волчанска российские штурмовые подразделения продвинулись в частном секторе на четырех участках на 400 м.

Авиация ВКС России на участке Меловое-Хатнее нанесла удары по ВСУ в районе Митрофановки, уничтожив украинские позиции. В Липцовском районе изменений обстановки не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали.

Штурмовые отряды группировки «Север» сумели продвинуться на пяти участках лесополос на Сумском направлении, общий успех составил до 400 м. В операции активно задействована авиация, артиллерия и ТОС «Солнцепек». Попытка выдвижения боевой группы ВСУ в районе Андреевки была пресечена комплексным огневым поражением.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений линии фронта не произошло, однако артиллерия группировки «Север» продолжила наносить удары по позициям ВСУ в районах Искрисковщины и Рыжевки.

«За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 95 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые формирования группировки российских войск «Север» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Офицерский состав ВСУ начал экстренную эвакуацию из поселка Вильча, который находится южнее Волчанска, «на более безопасное расстояние».