В Чехии заявили о «неясностях» в инициативе по снарядам для ВСУ

Кандидат в главы МИД Чехии Мацинка: В проекте по снарядам для ВСУ есть неясности

Tекст: Антон Антонов

По словам Мацинки, у данного проекта есть «ряд неясностей», и прежде чем принимать решения о продолжении программы, новый состав правительства хочет «посмотреть как в целом выглядит ситуация», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV NOVA.

«Инициатива может быть продолжена, но сначала ее надо проанализировать», – сказал Мацинка.

Мацинка также отметил, что серьезных изменений во внешней политике страны не ожидается. По его словам, в программном заявлении нового правительства подчеркивается неизменность европейского и евроатлантического курса Чехии. Мацинка уточнил, что это соответствует позиции предыдущего кабинета Петра Фиалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек заявил, что не исключает завершения чешской инициативы по поиску и поставке снарядов для Украины. Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе в 2024 и 2025 годах.

Руководители движений ANO, SPD и Motoriste подписали соглашение о создании правительства в Чехии. Председатель движения ANO Андрей Бабиш заявил, что военная поддержка Украины будет оказываться только через механизмы Евросоюза. Бабиш сообщил, что правительство, формируемое им, не намерено выделять средства из государственного бюджета для поддержки Украины.