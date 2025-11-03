Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
В Израиле после скандала арестовали бывшего главного военного прокурора
Экс-главный военный прокурор Израиля Томер-Йерушальми арестована после скандала
Бывший главный военный прокурор Израиля, генерал-майор запаса Ифат Томер-Йерушальми задержана полицией после скандала с утечкой видеозаписи издевательств над палестинским заключенным, сообщает гостелерадиокомпания ближневосточной страны.
СМИ сообщили о задержании бывшего главного военного прокурора Израиля Ифат Томер-Йерушальми. Ее обвиняют в препятствовании расследованию и злоупотреблении доверием, пишет РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.
Томер-Йерушальми оказалась в центре скандала из-за утечки в СМИ видеоролика с издевательствами над палестинским заключенным из Газы. Они происходили летом 2024 года в израильской тюрьме Сде-Тейман. Подлинность видеоматериала официально не подтверждена.
Ночью 3 ноября полиция задержала Томер-Йерушальми. Как говорится в сообщении Kan: «Томер-Йерушальми подозревается в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении доверием. По итогам ее допроса сегодня вечером будет принято решение о продлении срока ее содержания под стражей».
По данным израильской гостелерадиокомпании, в воскресенье полиция разыскивала Томер-Йерушальми после потери с ней связи. Ее машину нашли на одном из пляжей к северу от Тель-Авива с работающим мотором. Также была найдена предсмертная записка, сейчас идут поиски ее мобильного телефона.
Генерал-майор ушла в отставку 31 октября после признания причастности к скандальной утечке.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не даст долгосрочных изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа.
Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» восстанавливает силы и перевооружается на фоне ударов по югу Ливана.