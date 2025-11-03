В Израиле после скандала арестовали бывшего главного военного прокурора

Экс-главный военный прокурор Израиля Томер-Йерушальми арестована после скандала

Tекст: Тимур Шайдуллин

СМИ сообщили о задержании бывшего главного военного прокурора Израиля Ифат Томер-Йерушальми. Ее обвиняют в препятствовании расследованию и злоупотреблении доверием, пишет РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

Томер-Йерушальми оказалась в центре скандала из-за утечки в СМИ видеоролика с издевательствами над палестинским заключенным из Газы. Они происходили летом 2024 года в израильской тюрьме Сде-Тейман. Подлинность видеоматериала официально не подтверждена.

Ночью 3 ноября полиция задержала Томер-Йерушальми. Как говорится в сообщении Kan: «Томер-Йерушальми подозревается в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении доверием. По итогам ее допроса сегодня вечером будет принято решение о продлении срока ее содержания под стражей».

По данным израильской гостелерадиокомпании, в воскресенье полиция разыскивала Томер-Йерушальми после потери с ней связи. Ее машину нашли на одном из пляжей к северу от Тель-Авива с работающим мотором. Также была найдена предсмертная записка, сейчас идут поиски ее мобильного телефона.

Генерал-майор ушла в отставку 31 октября после признания причастности к скандальной утечке.

