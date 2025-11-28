Сенатор Шейкин сообщил о возможном введении самозапрета на международные звонки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в России рассматривается возможность введения механизма самозапрета на входящие международные звонки, передает РИА «Новости».

Как сообщил Шейкин, инициатива обсуждается в рамках второго пакета законопроектов «Антифрод 2.0» и направлена на дополнительную защиту граждан от телефонного мошенничества.

Парламентарий заявил: «Речь идет о введении механизма, который позволит абонентам самостоятельно ограничивать входящие международные звонки. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором». При этом, по мнению Шейкина, ключевой особенностью инициативы должно стать право гражданина без труда снимать или включать подобное ограничение по своему желанию.

Сенатор подчеркнул, что такой вариант даст возможность эффективно защищаться от мошеннических звонков из-за рубежа, сохраняя при этом важные контакты с родственниками или деловыми партнерами, находящимися за пределами России. Подготовка пакета «Антифрод 2.0» все еще продолжается, конкретные сроки введения нововведения пока не озвучены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампред Центробанка Сергей Григоренко заявил о рекордном количестве поданных россиянами заявлений на самозапрет получения кредитов.

Госдума приняла десять новых законов для усиления борьбы с мошенничеством. Банковские переводы россиян несовершеннолетним будут ограничены в целях противодействия дропперству.