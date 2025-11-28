Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Мальчика, пострадавшего при взрыве в Красногорске, выписали домой
Десятилетний мальчик Глеб Бровар, который 11 ноября поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство и лишился пальцев руки, выписан домой, передает источник с места событий.
Десятилетний Глеб Бровар, пострадавший при взрыве самодельного устройства в Красногорске, выписан домой, передает ТАСС.
После завершения курса лечения в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля мальчика и его маму на выписку проводили врачи. Несмотря на потерю пальцев руки, Глеб, улыбаясь, поприветствовал журналистов, сказав, что чувствует себя «бодро».
Мама мальчика выразила благодарность всем, кто поддерживал их в сложный период, а также отдельно поблагодарила врачей и сотрудников центра за заботу и профессионализм. Она рассказала, что медицинская команда оказала всю необходимую помощь, проявляя участие и внимание к состоянию ребенка.
Теперь Глебу предстоит этап реабилитации и протезирования. «Пока мы надеемся, что недели две будет заживать левая рука, потом – реабилитация обеих рук и подготовка к протезированию», – пояснила Галина Бровар. За время госпитализации мальчик получал множество писем от одноклассников и слова поддержки в социальных сетях, что помогло ему чувствовать, что он не один.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство.
В результате происшествия ребенок лишился четырех пальцев.
Ветеран подразделения «Альфа» заявил, что подобные случаи требуют повышенного внимания к предметам, которые дети могут найти на улице.