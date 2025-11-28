Мальчика, пострадавшего при взрыве в Красногорске, выписали домой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десятилетний Глеб Бровар, пострадавший при взрыве самодельного устройства в Красногорске, выписан домой, передает ТАСС.

После завершения курса лечения в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля мальчика и его маму на выписку проводили врачи. Несмотря на потерю пальцев руки, Глеб, улыбаясь, поприветствовал журналистов, сказав, что чувствует себя «бодро».

Мама мальчика выразила благодарность всем, кто поддерживал их в сложный период, а также отдельно поблагодарила врачей и сотрудников центра за заботу и профессионализм. Она рассказала, что медицинская команда оказала всю необходимую помощь, проявляя участие и внимание к состоянию ребенка.

Теперь Глебу предстоит этап реабилитации и протезирования. «Пока мы надеемся, что недели две будет заживать левая рука, потом – реабилитация обеих рук и подготовка к протезированию», – пояснила Галина Бровар. За время госпитализации мальчик получал множество писем от одноклассников и слова поддержки в социальных сетях, что помогло ему чувствовать, что он не один.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство.

В результате происшествия ребенок лишился четырех пальцев.

Ветеран подразделения «Альфа» заявил, что подобные случаи требуют повышенного внимания к предметам, которые дети могут найти на улице.