Трамп сообщил о гибели раненой при атаке на Белый дом сотруднице Нацгвардии

Эксперт: США настигла карма за Афганистан

Tекст: Анастасия Куликова

«После бегства американских войск из Афганистана администрация Джо Байдена приняла в США около 120 тыс. афганцев. Причем Белый дом не проводил оценки того, кто эти люди и есть ли у них интерес к экстремизму, радикальному исламизму. Было очевидным, что такая политика рано или поздно аукнется Америке. Так и произошло 26 ноября», – отметил американист Малек Дудаков.

По его мнению, элиту США, которая очень долгое время была вовлечена в поддержку самых разных движений на территории Афганистана, «настигла карма». «Американское руководство столкнулось со взлетом внутреннего терроризма после того, как гостеприимно разместило многих представителей радикальных групп у себя в стране», – пояснил собеседник, добавив, что речь идет не только об афганцах.

Эксперт напомнил, что ранее в Штатах арестовали таджикских беженцев за то, что они попытались организовать теракт в Нью-Йорке. «Уровень террористической активности в Америке крайне высок. Масштабный теракт в духе 11 сентября может поставить всю страну на грань мощнейшего политического кризиса», – акцентировал Дудаков.

Впрочем, и нынешний инцидент со стрельбой у Белого дома приведет к последствиям для американской внутренней и международной политики, продолжил спикер. «Администрация Дональда Трампа продолжит закручивать гайки в сфере миграции. Я не исключаю, что многих афганских беженцев могут попытаться депортировать на родину», – допустил аналитик.

«Кроме того, произошедшее ухудшит отношения Вашингтона и нынешних властей в Афганистане в лице «Талибана», – добавил политолог, напомнив угрозы Штатов в адрес Кабула о сокращении финансирования и выделения гуманитарной помощи. «Белый дом вполне может усилить поддержку Пакистана, который сейчас ведет противостояние с талибами в приграничной зоне – в том числе на территориях с редкоземельными металлами», – заметил спикер.

«При этом вопрос возвращения американских войск в Афганистан – в том числе на базу в Баграме – пока остается открытым. Изоляционисты среди республиканцев относятся к этому крайне скептически. Мало ли, опять придется оттуда спешно уходить, прихватив с собой афганцев. А они затем вкупе с выходцами из других соседних стран начнут совершать теракты в США», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп назвал нападение на сотрудников нацгвардии возле Белого дома «актом зла, ненависти и террора». Об этом американский лидер заявил в своем видеообращении. Он пообещал, что виновный понесет самое суровое наказание. «Как президент США я полон решимости добиться, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило самую высокую цену», – сказал политик.

Трамп рассказал, что подозреваемый в стрельбе приехал в Штаты в 2021 году из Афганистана – «адской дыры на земле». «Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Джо Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране», – заявил Трамп.

По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Мужчина приехал в США в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

«Он прибыл в страну в сентябре 2021 года после десятилетней летней службы в афганской армии бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения», – передает телеканал NBC со ссылкой на родственника подозреваемого. Источники ABC News сообщили, что Лаканвал подал заявление на предоставление убежища в прошлом году и получил его в 2025 году, уже при администрации Трампа.

Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения. Стрелявший также был ранен, его задержали. ФБР расследует произошедшее как возможный акт международного терроризма. Примечательно, что за день до инцидента, 25 ноября, президент США называл Вашингтон «абсолютно безопасным городом».