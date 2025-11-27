Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Правительство поддержало проект об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией
Правительство России одобрило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией.
Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает, что МИД России должен провести переговоры с саудовской стороной и при необходимости вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера, передает ТАСС.
В настоящее время россияне для посещения Саудовской Аравии обязаны получать визу. Ее можно оформить онлайн в виде e-Visa или получить на месте по прилете (Visa on Arrival). Оба способа позволяют находиться в стране до 90 дней, при этом виза выдается на один год с правом многократного въезда.
В Новое соглашение может существенно упростить поездки между странами и увеличить туристический и деловой поток.
В конце октября в МИД России сообщили, что граждане России и Иордании смогут свободно посещать обе страны без оформления виз с 13 декабря, что позволит упростить поездки и увеличить туристический поток.
Ранее заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси заявил о предложениях по установлению безвизового режима с Россией.