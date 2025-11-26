Суд закрыл последнее дело против Трампа о вмешательстве в выборы

Tекст: Ольга Иванова

Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа, связанное с его якобы попытками вмешаться в президентские выборы 2020 года, передает РИА «Новости». Согласно опубликованному решению, суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков.

«Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме», – цитируется решение суда в сообщении агентства.

Напомним, Трампу и еще 18 обвиняемым инкриминировались попытки изменить итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии «рэкетирскими» методами. Среди предъявленных обвинений значились попытки давления на чиновников с целью поиска дополнительных голосов, а также формирование альтернативного списка выборщиков. Позднее часть обвинений была снята, а теперь уголовное дело полностью прекращено.

Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.