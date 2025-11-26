В НЦ «Россия» назвали объем заготовленной в 2025 году донорской крови в литрах

Tекст: Валерия Городецкая

Форум собрал более 1200 специалистов, волонтеров и представителей органов власти для обсуждения новых тенденций, технологий и законодательных инициатив в трансфузиологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В приветственных обращениях президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнули значимость развития службы крови, отмечая вклад добровольцев и медицинских работников, а также внимание к вопросам гуманистических ценностей и молодежного донорства.

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила обращения с донорской кровью и ее компонентами, которые позволяют обеспечивать прослеживаемость материалов на всех этапах – от донора до реципиента. Голикова также отметила отличную работу Федерального медико-биологического агентства, что привело к росту доверия и совершенствованию системы донорства в стране.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что за шесть лет заготовка цельной донорской крови увеличилась на 49%, и по итогам 2025 года прогнозируется объем в 2,7 млн литров. Стратегический неснижаемый резерв компонентов крови увеличился в 2,5 раза – до более чем 900 тысяч литров, что гарантирует медицинскую безопасность страны и позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, в том числе в приграничных регионах.

Скворцова объявила о функционировании новых хранилищ стратегического резерва крови, о запуске в 2026 году центра в Курске и внедрении лиофилизированной плазмы для нужд спецоперации и чрезвычайных ситуаций. В 2025 году уже подготовлено и выдано силовым ведомствам более 5 тыс. единиц плазмы, а на 2026 год планируется заготовить не менее 12 тыс. единиц.

По данным Скворцовой, 99% российских доноров сдают кровь бесплатно, а число донаций за шесть лет выросло на четверть и достигло 3,3 млн в год. Федеральный регистр доноров костного мозга превысил порог в 506 тыс. человек благодаря поддержке федерального бюджета. Не менее важной задачей остается импортозамещение оборудования и совершенствование инфраструктуры, особенно на воссоединенных территориях, где к 2028 году планируется полностью обновить учреждения службы крови.

На форуме также чествовали победителей конкурса профессионального мастерства и провели обширную культурную программу с участием артистов, а в течение дня проходили круглые столы, мастер-классы и открытые дискуссии по актуальным темам развития донорства.