Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
Сбербанк не выступает против скидок на маркетплейсах, однако недоволен тем, как они предоставляются, заявил глава банка Герман Греф.
По его словам, основная проблема состоит в том, что маркетплейсы пользуются своей рыночной силой и предоставляют скидки исключительно при оплате товара с помощью карт либо счетов дочерних банков, что создает неконкурентные правила игры, передает «Интерфакс».
«Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в «одни ворота». Потому что там проблема заключается в том, что не рыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в «одни ворота»», – подчеркнул Греф.
Глава Сбербанка напомнил, что ранее поднималась тема так называемого «зарплатного рабства», а сейчас речь идет о «торговом рабстве», когда ради получения скидки человеку приходится открывать карту конкретного банка. По его мнению, подобная практика приводит к абсолютно неравным условиям конкуренции.
Греф считает, что установившаяся система скидок не отвечает рыночным принципам и должна быть отменена ради честной конкуренции между банками и маркетплейсами.
Ранее главы шести бизнес-объединений направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой избежать запрета совместных программ скидок на цифровых торговых платформах.
Напомним, главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах. Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой входят в программу лояльности. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.
Центробанк выступил с инициативой ограничить возможность маркетплейсам предоставлять скидки в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать банковские продукты собственных дочерних структур.