Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, основная проблема состоит в том, что маркетплейсы пользуются своей рыночной силой и предоставляют скидки исключительно при оплате товара с помощью карт либо счетов дочерних банков, что создает неконкурентные правила игры, передает «Интерфакс».

«Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в «одни ворота». Потому что там проблема заключается в том, что не рыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в «одни ворота»», – подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка напомнил, что ранее поднималась тема так называемого «зарплатного рабства», а сейчас речь идет о «торговом рабстве», когда ради получения скидки человеку приходится открывать карту конкретного банка. По его мнению, подобная практика приводит к абсолютно неравным условиям конкуренции.

Греф считает, что установившаяся система скидок не отвечает рыночным принципам и должна быть отменена ради честной конкуренции между банками и маркетплейсами.

Ранее главы шести бизнес-объединений направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой избежать запрета совместных программ скидок на цифровых торговых платформах.

Напомним, главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах. Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой входят в программу лояльности. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

Центробанк выступил с инициативой ограничить возможность маркетплейсам предоставлять скидки в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать банковские продукты собственных дочерних структур.