ЦБ предложил запретить маркетплейсам скидки и продажу банковских продуктов

Tекст: Ольга Иванова

Центробанк России выступил с инициативой ограничить маркетплейсам возможность предоставлять скидки на товары в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать банковские продукты своих дочерних структур, передает «Коммерсант». Об этом говорится в письме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, направленном в Министерство экономического развития РФ.

Набиуллина аргументирует нововведения тем, что продажа продуктов дочерних банков дает маркетплейсам нечестные преимущества на рынке. Кроме того, она предлагает ужесточить регулирование динамики цен: онлайн-платформам следует запретить менять стоимость товаров в зависимости от метода оплаты. За соблюдением этих норм, по мнению главы ЦБ, должна дополнительно следить и Федеральная антимонопольная служба.

В Минэкономразвития подтвердили, что соответствующее письмо на рассмотрении. В ведомстве отметили, что действующая редакция закона о платформенной экономике уже предусматривает возможность регулирования цен, однако любые ограничения на скидки требуют всесторонней оценки их влияния на покупателей, продавцов и развитие отрасли.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский сообщил изданию: «Во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки, но, к счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем».

Представитель одного из банков пояснил газете, что участников рынка особенно беспокоит быстрый рост банков Wildberries и Ozon, который возможен из-за повышенных кредитных рисков. Эти риски, по мнению банкира, могут превратиться в серьезную проблему для всей системы.

Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

Банк России заявил, что начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.