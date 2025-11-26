Три человека ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

Гладков: От ударов дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Белгородской области четыре муниципалитета подверглись ударам беспилотников ВСУ, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе в селе Доброивановка дрон атаковал движущийся автомобиль, ранены трое мирных жителей, у которых выявили баротравмы и ожоги. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации, у машины поврежден кузов.

В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал возле частного дома, повредив остекление, забор и газовую трубу. В селе Глотово подобная атака дрона разрушила фасад и окна жилого дома.

На окраине Шебекино детонация FPV-дрона вывела из строя еще один автомобиль, а в селе Мешковое пострадал припаркованный автобус. В Валуйском округе, рядом с селом Посохово, удар беспилотника пришелся по легковому автомобилю, разбив лобовое стекло и повредив переднюю часть кузова.

В поселке Октябрьский от атаки дрона разрушена входная группа частного домовладения, в селе Бессоновка повреждены четыре автомобиля на парковке предприятия, а в Нечаевке в результате удара дрона пробита кровля дома. Власти уточняют информацию о последствиях произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в нескольких населенных пунктах Белгородской области зафиксировали удары дронов и в селе Ясные Зори пострадал водитель автомобиля.

В субботу в Валуйках двое людей пострадали в результате удара беспилотника по коммерческому объекту, один человек находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Гладков ранее ввел запрет на вывоз резервных источников генерации и любых генераторов из региона.