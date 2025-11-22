Два человека ранены после удара дрона ВСУ по коммерческому объекту в Валуйках

Гладков: После атаки дрона ВСУ в Валуйках ранены два местных жителя

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в городе Валуйки Белгородской области. В результате были ранены двое мужчин, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших получил осколочные ранения кисти и бедра и был доставлен в Валуйскую ЦРБ на скорой помощи. Второй пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

В результате взрыва загорелся грузовик. Огонь был быстро потушен пожарными расчетами. При атаке пострадали навес и часть оборудования, также были нанесены материальные повреждения. Сейчас последствия атак еще уточняются.

В Грайворонском округе в селе Глотово дрон нанес удар по легковому автомобилю, повредив дверь и капот, второй FPV-дрон взорвался рядом с частным домом, повредив остекление.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак FPV-дронов выбиты окна, поврежден фасад частного дома и один из объектов инфраструктуры. Специалисты продолжают осмотр мест происшествий и собирают дополнительную информацию по ущербу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак дронов ВСУ в четверг и пятницу пострадали четверо мирных жителей Белгородской области.

В селе Новая Таволжанка погибли двое взрослых, а их четырехлетний сын был доставлен в больницу.

В понедельник после атаки дрона ВСУ в Белгородской области загорелся торговый центр.



