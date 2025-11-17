Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.0 комментариев
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области загорелся ТЦ
Гладков: После атаки дрона ВСУ в Белгородской области загорелся ТЦ
Кровля коммерческого объекта в городе Короча в Белгородской области загорелась после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших в результате происшествия нет, сообщил Гладков в Telegram-канале. Он сопроводил свою публикацию фото охваченного огнем ТЦ «Вокзальный».
Пожарные расчеты продолжают ликвидировать последствия пожара, уточнил Гладков.
Он добавил, что еще один удар беспилотника выбил окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Кроме того, в результате атаки частично остались без электроснабжения город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка.
Ранее в Волгограде после атаки БПЛА произошел пожар в многоквартирном доме.
На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА.
Накануне женщина пострадала от удара БПЛА по коммерческому объекту в Белгородской области.