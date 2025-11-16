Женщина пострадала от удара БПЛА по коммерческому объекту в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

По данным регионального оперштаба, дрон ударил по объекту, вызвав баротравму хозяйки – сейчас ее доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования. После взрыва на территории объекта начался пожар, были повреждены навес, оборудование, автомобиль и еще две машины, передает ТАСС.

Помимо Борисовки, удары дронов зафиксированы и в других населенных пунктах региона. В селе Отрадное Белгородского округа беспилотник сдетонировал рядом с частным домом – пострадали кровля и окна. В поселке Октябрьский FPV-дрон выбил окна в квартире многоквартирного дома, осколками были повреждены два автомобиля.

В селе Черемошное детонация FPV-дрона вывела из строя линию электропередачи. Атаки затронули и Валуйский округ – в селе Долгое повреждены кровля и фасад предприятия, в хуторе Леоновка FPV-дрон разрушил кровлю, выбил окна и повредил фасад частного дома. Власти региона продолжают фиксировать случаи применения беспилотной авиации, ведутся работы по ликвидации последствий атак.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне погиб местный житель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.