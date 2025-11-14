  • Новость часаМИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    14 ноября 2025, 17:28 • Новости дня

    Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ по машине под Белгородом

    Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе беспилотника ВСУ по машине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель белгородского села Ясные Зори погиб в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, эвакуация тела была задержана из-за активности беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа, сообщил губернатор области Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, происшествие случилось накануне, но из-за высокой активности беспилотников тело погибшего удалось эвакуировать только сегодня.

    Также Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Власти региона продолжают отслеживать обстановку и призывают жителей быть предельно осторожными из-за угрозы атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Гладков сообщил, что 10 сел и городов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, при этом в поселке Октябрьский ранен мужчина.

    10 ноября водитель грузовика скончался в Шебекинской ЦРБ после ранения при атаке беспилотника.

    За день до этого в селе Козинка Грайворонского округа мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю.

    14 ноября 2025, 08:39 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России лишили подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове возможности поддерживать связь и перебрасывать резервы между городами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные полностью разделили группировку Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска и Димитрова, связи между этими городами больше не существует, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что украинские подразделения оказались полностью изолированы друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.

    Военные России на этой неделе освободили Сухой Яр в Донецкой народной республике.

    Ранее армия России освободила Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.

    14 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетики Украины.

    Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России с начала спецоперации уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    14 ноября 2025, 07:53 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников на кладбище в Москве
    ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников на кладбище в Москве
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны трое соучастников подготовки теракта – двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта против одного из высших государственных чиновников России, взрыв должен был произойти у могилы родственников чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС. Террористы спрятали дистанционно управляемую видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, чтобы организовать подрыв во время визита чиновника на кладбище.

    В рамках операции задержаны трое предполагаемых соучастников: двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Также назван проживающий в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения, которого правоохранительные органы России уже разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.

    При обысках обнаружены средства связи, где найдены переписки в WhatsApp и Signal, подтверждающие подготовку покушения. Также изъята видеокамера, которая могла передавать данные за рубеж и использоваться для дистанционного наблюдения.

    В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины, руководствуясь западными кураторами, могут планировать похожие преступления и в других российских регионах. Силовики продолжают следственные действия по этому делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ назвала целью покушения на митрополита Тихона попытку дестабилизировать ситуацию в России. ФСБ пресекла попытку угона и незаконного вывоза истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» за границу. Также сотрудники ФСБ заявили о предотвращении поставки двигателей двойного назначения за пределы страны.

    14 ноября 2025, 05:57 • Новости дня
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела седьмая серия взрывов за ночь, взрывы также произошли вблизи города Черкассы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога длится в столице Украины уже несколько часов, передает РИА «Новости».

    Кроме Киева и Черкасской области, в красной зоне находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на сообщения украинской стороны пишут, что Киев был атакован примерно десятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 30-ю ударными БПЛА. Под атакой оказались киевские ТЭЦ, «пропадает отопление, свет и вода». При этом «одна из баллистической ракет ударила и по Умани: ракета пролетела Киевщину и направилась в сторону Черкасской области». Массированный удар беспилотниками нанесен по предприятию в Чугуеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.

    14 ноября 2025, 02:49 • Новости дня
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены нефтебаза и береговые сооружения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Кроме того, под удар попали береговые объекты. На месте происшествия сейчас работают специалисты оперативных и специальных служб. По имеющейся информации, никто не пострадал. Как уточнили в оперштабе, отражение атаки беспилотников по-прежнему продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новороссийск был атакован беспилотниками. В небе над Геленджиком принимаются меры по отражению беспилотников, летящих со стороны Новороссийска.

    14 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ВС завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того, за последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождено Синельниково. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны.

    В зоне ответственности группировки потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три радиолокационные станции, восемь складов с боеприпасами и 37 складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ.

    В течение минувших суток были сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка в Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожены 15 боевиков и семь бронемашин.

    За прошедшую неделю в районе Купянска противник потерял более 365 военнослужащих, 25 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113 и три HMMWV, канадскую бронемашину Senator, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен 21 склад боеприпасов, 65 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 21 склад.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и 1-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в течение недели были освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в Димитрове и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

    В течение недели в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка и Волчье в Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

    Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 бронемашин и 81 автомобиль, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А ранее освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    13 ноября 2025, 21:04 • Новости дня
    «Яндекс»: «Алиса» не подслушивает пользователей

    «Яндекс» ответил на обвинения в прослушивании через умные колонки

    Tекст: Денис Тельманов

    Устройства с голосовым помощником «Алиса» находятся в спящем режиме до произнесения активационного слова, при этом их микрофоны можно физически отключить кнопкой, сообщили в «Яндексе»

    Как передает РИА «Новости», представители «Яндекса» заявили, что «Алиса», встроенная в устройства «Яндекс. Станция», технически не способна слышать разговоры пользователей без их ведома. Они разъяснили, что умная колонка остается в спящем режиме до тех пор, пока не услышит активационное слово, после чего начинается процесс обработки голоса.

    В компании уточнили, что при отсутствии активационного слова устройства с «Алисой» не реагируют на речь и не передают аудиоданные в облако для дальнейшего распознавания.

    «Процесс обработки голоса запускается в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово», – отметили в «Яндексе».

    Представитель компании также напомнил, что все устройства оборудованы кнопкой Mute, которая позволяет физически отключить микрофоны, полностью обесточив их работу. Это решение призвано заботиться о приватности пользователей.

    Ранее специалисты Роскачества сообщили агентству, что только физическое отключение микрофонов гарантирует пользователям полную приватность для подобных устройств. Эксперты добавили, что производители внедряют аппаратный уровень защиты, предотвращающий несанкционированное изменение функций прослушивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    13 ноября 2025, 18:45 • Новости дня
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро

    Пять стран ЕС за октябрь заплатили России за нефть и газ 938 млн евро

    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро, отмечают аналитики.

    Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния в октябре заплатили за нефть и газ из России общую сумму 938 млн евро. Две трети всей суммы пришлись на природный газ, который по-прежнему не подпадает под европейские санкции и поставляется в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Centre for Research on Energy and Clean.

    Остальные средства были потрачены на нефть, которую Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» по специальному исключению ЕС.

    Венгрия заплатила России больше всех. В сумме это 258 млн евро, при этом 83 млн потратили на нефть, а 175 млн евро – на трубопроводный газ. Словакия выплатила 210 млн евро, из них 162 млн – за нефть, остальные 48 млн – за газ.

    Франция импортировала сжиженного газа на 209 млн евро и заняла третье место среди стран ЕС по закупкам. Бельгия приобрела российского СПГ на 158 млн евро, а Румыния закупила трубопроводного газа из России на 74 млн евро.

    В исследовании отмечается, что действие исключения, позволявшего Словакии реэкспортировать нефтепродукты в Чехию, завершилось 5 июня, и теперь топливо из российской нефти остается внутри страны.

    Аналитики отмечают, что страны ЕС, Австралия, Британия и США в октябре импортировали нефтепродуктов на 971 млн евро с шести индийских и турецких заводов, использующих нефть из России. По их данным, почти половина этой суммы пришлась на топливо из российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция увеличила закупки нефти у Ирана и Казахстана для сохранения поставок топлива на европейский рынок после введения санкций против России.

    А премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.

    Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    13 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах

    Депутат Кошелев: Подключение домовых чатов к Мах носит добровольный характер

    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жителям многоквартирных домов не потребуется в обязательном порядке присоединяться к чатам в мессенджере Max, поскольку инициатива остается рекомендательной, отметил депутат ГД Владимир Кошелев.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что инициатива по созданию домовых чатов в мессенджере Max не является обязательной и пока рассматривается только как рекомендация. Он добавил, что вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается, передает ТАСС.

    Депутат отметил, что полноценная реализация идеи потребует изменений в законодательстве, поскольку сейчас понятия «домовой чат» в правовых актах нет, также нет и утвержденного механизма для их обязательного создания. Кроме того, даже с возможными поправками останется нерешенным вопрос идентификации жителей-участников подобных чатов.

    Кошелев подчеркнул, что такие чаты являются удобными информационно-справочными каналами для жителей. Он также заметил, что создание и администрирование чатов, вероятнее всего, возложат на управляющие компании или советы домов, поскольку они уже привыкли использовать такие платформы для информирования граждан или приема заявок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в каждом многоквартирном доме должны создать чат в национальном мессенджере Max до конца года.

    Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что лично пользуется отечественным мессенджером Max.

    Отправлять сообщения и совершать звонки в мессенджере Max теперь могут жители девяти стран СНГ.

    13 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    В Госдуме назвали Чебурашку евреем

    Депутат Макаров: Чебурашка был евреем

    В Госдуме назвали Чебурашку евреем
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров пошутил о национальности Чебурашки на заседании Госдумы при рассмотрении поправок к бюджету на 2026-2028 годы.

    Во время обсуждения дополнительного финансирования для конкурса «Родная игрушка» он вспомнил, что апельсины в Советский Союз поставлялись только из Израиля, передает РИА «Новости».

    «Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», – заявил депутат. Макаров подчеркнул, что завозили именно апельсины, а не мандарины, и напомнил, что испанских апельсинов в СССР не было, поэтому Чебурашка точно не испанец. В завершение он поддержал идею выделения средств на развитие отечественных игрушек.

    Ранее «Союзмультфильм» отсудил 100 тыс. рублей с предпринимателя за изображение Чебурашки.

    13 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    При выборе повседневной одежды москвичи в первую очередь ориентируются на комфорт, необходимый для перемещения по мегаполису. Но при этом они внимательно следят за актуальными трендами. О том, как горожане находят баланс между практичностью и модой, газете ВЗГЛЯД рассказали сами жители столицы.

    «Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», – рассказал молодой человек.

    Многие респонденты считают, что современные тенденции не отражают индивидуальность. «Следовать моде – это быть как все», – сказала девушка в черном кожаном плаще.

    «За трендами невозможно уследить. Они очень быстро меняются. Да и когда ты похож на каждого, гуляющего в центре города, это уже некрасиво», – соглашается мужчина.

    Однако некоторые опрошенные нашли способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение. «Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», – отметила женщина в куртке с популярным логотипом.

    «Я стараюсь совмещать. Если какая-то трендовая вещь будет у всех, но мне в ней будет некомфортно, я просто не смогу ее носить», – поделилась девушка.

    Отдельное внимание в беседах уделили классическому стилю. «Это всегда в моде», – уверена одна из москвичек, предпочитающая вневременные решения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему женщины поддались моде брить лицо и насколько безобидна эта тенденция.

    14 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    @ Ульяна Соловьева/ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около восьми украинских беспилотников попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

    «Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

    Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.

    Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.

    Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.

    Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.

    В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.

    Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.

    14 ноября 2025, 01:17 • Новости дня
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Грецию намерен провести переговоры по поставкам ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2, пишет греческий портал pronews.gr.

    Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию и встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС со ссылкой на pronews.gr.

    По данным портала, речь идет о двух из шести систем Patriot, находящихся у вооруженных сил Греции, одна из которых была передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные обеспечивают противовоздушную оборону Афин и Салоник.

    Зеленский также намерен затронуть тему передачи всех имеющихся у греческих ВВС истребителей Mirage 2000-5Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale – соответствующие переговоры сейчас ведутся.

    В ходе визита украинский президент планирует переговорить не только с премьер-министром, но и с президентом страны Константиносом Тасуласом, а также со спикером парламента Никитасом Какламанисом. Ранее официальный представитель МИД Лана Зохью подтверждала визит Зеленского в ноябре, но не называла точную дату.

    По информации pronews.gr, Украина практически исчерпала запасы зенитных ракет, в частности Patriot, и визит Зеленского призван решить проблему дефицита. Однако, по мнению журналистов портала, вероятность передачи Афинами комплексов Patriot остается под вопросом.

    Отмечается, что Греция уже передала Киеву крупные партии вооружений: 122 БМП-1 с боекомплектом, 15 тыс. снарядов 73 мм, 150 тыс. снарядов 155 мм, 150 тыс. снарядов 203 мм, две тыс. сто ракет 122 мм, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3 млн 200 тыс. патронов 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, одна тыс. сто РПГ-18 и 60 самоходных артиллерийских установок М110. Для доставки вооружения использовались шесть греческих самолетов C-130, а также десять транспортников Канады и пять Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина планирует заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. National Interest отметил, что украинская ПВО после ударов ВС России практически прекратила существование.

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    14 ноября 2025, 00:55 • Новости дня
    Кравченко сообщил об атаке БПЛА на Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске идет отражение атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Кравченко подчеркнул, что недопустимо снимать и публиковать фото или видео отражения атаки БПЛА, действий сил защиты, а также работы оперативных служб в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили три беспилотника в небе над Воронежской областью. Обломки одного из аппаратов повредили крышу частного дома и автомобиль. Силами ПВО сбиты 34 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем.


