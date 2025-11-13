ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Гладков: Под ударами дронов ВСУ оказались 10 сел и городов Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

ВСУ нанесли удары дронами по 10 населенным пунктам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Гладков. В результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа пострадал мужчина, у него диагностированы баротравма, ожоги грудной клетки и множественные осколочные ранения лица. Пострадавшему оказали помощь и планируют перевезти его в областную клиническую больницу.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка ударом БПЛА повредило автомашину. В селе Зиборовка дрон выбил окна и повредил крышу жилого дома.

В Валуйском округе в селе Посохово пострадали забор жилого дома и автомобиль, в хуторе Леоновка повреждены частный дом и постройка, а село Долгое дважды подвергалось атакам, в результате которых пострадал ангар.

В селе Красный Октябрь из-за детонации дрона выбито окно частного дома. В городе Грайворон FPV-дрон повредил кровлю на социальном объекте, а в селе Доброе поврежден грузовой автомобиль. В селе Зозули Борисовского округа в частном доме от взрыва дрона посечена кровля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября губернатор Гладков сообщил, что в Шебекинской ЦРБ скончался водитель грузовика, раненный при атаке беспилотника.

В этот же день в селе Червона Дибровка пострадавший боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и ранение ноги из-за FPV-дрона.

Днем ранее в селе Козинка Грайворонского округа мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю.