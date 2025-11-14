Шесть человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Гладков: От ударов украинских БПЛА пострадали шесть человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Грайвороне в результате попадания дрона в машину получил минно-взрывную травму мужчина, он доставлен в городскую больницу Белгорода, а автомобиль уничтожен огнем, сообщил в своём Телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В Волоконовском округе, после взрыва FPV-дрона в селе Волчья Александровка, помощь понадобилась двум женщинам, им оказали медицинское сопровождение и отпустили на амбулаторное лечение.

Там же при новой атаке пострадал мужчина, у него диагностировали множественные ранения ног, он госпитализирован.

В хуторе Бочанка после удара по движущейся машине были ранены супруги, их доставили в ЦРБ Валуйского округа, машина уничтожена огнем.

Серьезные повреждения инфраструктуры и объектов торговли зафиксировали в селах Борисовка, Головчино, Дмитриевка, Красный Октябрь, Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, а также в других населенных пунктах области.

Отмечаются разрушения остекления, фасадов домов, крыши предприятий, оборудование коммерческих и сельскохозяйственных объектов, несколько авто и здания также оказались повреждены.

В Шебекинском округе и в пригородах Белгорода дроны атаковали коммерческие объекты и автомобили, были повреждены грузовой транспорт, парковка и здания. Аварийные и пожарные службы оперативно работали на местах для ликвидации последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе беспилотника ВСУ по машине под Белгородом.

Десять сел и городов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, в результате чего в поселке Октябрьский ранен мужчина.

Водитель грузовика скончался в Шебекинской ЦРБ после ранения при атаке беспилотника 10 ноября.