    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    15 ноября 2025, 09:20 • Новости дня

    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Малков: На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки на территорию Рязанской области силами ПВО и РЭБ были уничтожены 25 беспилотников, при этом загорелось одно из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков.

    По его словам, сегодня ночью над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 25 беспилотников, сообщил Малков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар.

    Малков отметил: «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте продолжают работу все оперативные службы региона». Он также напомнил жителям области о запрете публикации в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал мирного жителя в Белгородской области, в результате чего человек погиб.

    Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем.

    В октябре в Рязанской области дрон упал и вызвал пожар на промышленном предприятии.

    14 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетики Украины.

    Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России с начала спецоперации уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    14 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    Российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ВС завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того, за последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождено Синельниково. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны.

    В зоне ответственности группировки потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три радиолокационные станции, восемь складов с боеприпасами и 37 складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ.

    В течение минувших суток были сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка в Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожены 15 боевиков и семь бронемашин.

    За прошедшую неделю в районе Купянска противник потерял более 365 военнослужащих, 25 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113 и три HMMWV, канадскую бронемашину Senator, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и шесть минометов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен 21 склад боеприпасов, 65 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 21 склад.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырех десантно-штурмовых, трех егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и 1-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в течение недели были освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в Димитрове и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

    В течение недели в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка и Волчье в Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

    Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 бронемашин и 81 автомобиль, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А ранее освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    14 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах

    Захарова: Кличко хочет снизить возраст мобилизации, но сыновей в ВСУ не отправляет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала критику по поводу нежелания мэра Киева Кличко отправить своих сыновей в ВСУ, несмотря на его инициативы по снижению мобилизационного возраста в армии Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет. Он выступает за снижение минимального возраста мобилизации на Украине, но при этом не отправляет своих сыновей служить в ВСУ, цитирует Захарову РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что у Кличко есть сыновья «богатырского телосложения», подходящие по возрасту и состоянию здоровья для службы, однако они живут в Британии и США.

    Представитель МИД РФ считает, что инициатива по снижению возраста мобилизации призвана обеспечить сохранение у власти на Украине Владимира Зеленского, Кличко и их окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.

    Сейчас на Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы с кадрами.

    Ранее на брифинге Захарова напомнила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Марочко: Освобождение Орестополя открывает ВС России путь к Великомихайловке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    14 ноября 2025, 10:55 • Новости дня
    Кимаковский назвал численность заблокированного в Димитрове гарнизона ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Димитрове несколько тысяч военнослужащих ВСУ, включая элитные спецподразделения и недавно мобилизованных, оказались в окружении без возможности покинуть город, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, гарнизон ВСУ, включающий несколько тысяч бойцов, оказался заблокированным в Димитрове, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что у заблокированных бойцов нет шансов выйти из окружения, перед ними стоит выбор: плен либо гибель.

    Он уточнил, что блокада коснулась как элитных спецподразделений, так и бригад ВСУ, которые были сформированы недавно мобилизованными украинцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Димитровом сразу 25 украинских морпехов сдались в плен.

    Российские подразделения сорвали попытку Вооруженных сил Украины деблокировать выход из Красноармейска.

    Подразделения России ранее освободили 24 здания в Димитрове.

    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    14 ноября 2025, 09:57 • Новости дня
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ добровольно сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, пояснив свой поступок принудительной мобилизацией.

    Группа морпехов Вооруженных сил Украины дезертировала с позиций в районе Димитрова и сдалась в плен российским военным, передает ТАСС. Речь идет о военнослужащих 38-й бригады ВСУ, которые ранее подверглись принудительной мобилизации.

    «Решение сдаться мы приняли давно, но пришлось ждать наиболее безопасного момента», – рассказал один из украинских бойцов. Солдаты пояснили, что после мобилизации сначала находились в учебной части, а затем были отправлены на фронт.

    В настоящее время военнослужащие находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Димитровом в плен сдались сразу 25 украинских морпехов.

    ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска.

    Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    14 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне погиб местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что FPV-дрон, запущенный ВСУ, совершил удар по автомобилю, в котором находился мужчина. Мирный житель скончался от полученных ранений на месте. Губернатор добавил, что транспортное средство было повреждено в результате удара. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.

    14 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    В Киеве после взрывов произошли перебои со светом и теплом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате серии мощных взрывов на Украине в Киеве зафиксированы перебои с электроснабжением и отоплением, особенно в Деснянском районе города, сообщило издание «Страна».

    В Киеве после серии взрывов зафиксированы серьезные перебои с подачей света и тепла, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Местные власти отмечают, что на ряде объектов энергетики произошли аварии, что привело к частичному отключению электроэнергии и нарушению работы тепловых сетей.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что «в Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение».

    Ранее в ночь на пятницу по всему Киеву дважды объявлялась воздушная тревога, после чего жители города слышали серию громких взрывов. Службы экстренного реагирования работают на месте для восстановления энергоснабжения и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве за ночь прогремело семь серий взрывов.

    Журнал Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.

    Ранее на Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе.

    14 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Японский наемник ВСУ заочно осужден в ДНР

    Суд ДНР заочно осудил японского наемника ВСУ на 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Японии Такао Тайнака получил 14 лет строгого режима за участие в боевых действиях в Интернациональном легионе Украины, сообщает Генпрокуратура РФ.

    Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Японии 38-летнему Такао Тайнаке. Он признан виновным по статье за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

    По данным суда, в феврале 2023 года Тайнака прибыл через границу с Польшей на Украину. Там он вступил в Интернациональный легион. Далее японец прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против российских военных до лета 2025 года.

    За свою деятельность Тайнака получил более 2,6 млн рублей. В отношении него избрана заочная мера пресечения – заключение под стражу, а сам он объявлен в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

    С учетом позиции государственного обвинителя Верховный суд ДНР заочно назначил Тайнаке наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее наемник ВСУ из Грузии Гурам Беруашвили был приговорен к 28 годам лишения свободы.

    Гражданка Чехии Каролина Черношкова получила 13 лет колонии общего режима за наемное участие в конфликте на стороне Украины.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении щведского наемника Карла Форсбека по обвинению в терроризме, контрабанде оружия и незаконном хранении оружия и боеприпасов в составе организованной группы.

    14 ноября 2025, 23:12 • Новости дня
    Питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи отключена со стороны Украины
    Питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи отключена со стороны Украины
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основная линия электропередачи «Днепровская», по которой поступала электроэнергия на Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    «Линия электропередачи »Днепровская« отключена со стороны Украины. Причины нам пока неизвестны», – приводит слова Яшиной РИА «Новости».

    Яшина рассказала, что линия проходит, в том числе, по территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ.

    Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что сейчас собственные нужды станции обеспечиваются по альтернативному каналу – линии «Ферросплавная-1». Как уточнили на станции, никаких нарушений пределов и условий безопасности зафиксировано не было, персонал контролирует ситуацию.

    Яшина сообщила, что дизель-генераторы остаются в состоянии постоянной готовности, запас топлива для их работы достаточный. Яшина отметила, что отключение одной из линий снижает запас прочности энергоснабжения станции, однако Запорожская АЭС уже работала в аналогичном режиме. Представители МАГАТЭ будут обязательно проинформированы о случившемся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили в ноябре по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная-1». До этого электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.

    14 ноября 2025, 17:28 • Новости дня
    Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ по машине под Белгородом

    Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе беспилотника ВСУ по машине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель белгородского села Ясные Зори погиб в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, эвакуация тела была задержана из-за активности беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа, сообщил губернатор области Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, происшествие случилось накануне, но из-за высокой активности беспилотников тело погибшего удалось эвакуировать только сегодня.

    Также Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Власти региона продолжают отслеживать обстановку и призывают жителей быть предельно осторожными из-за угрозы атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Гладков сообщил, что 10 сел и городов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, при этом в поселке Октябрьский ранен мужчина.

    10 ноября водитель грузовика скончался в Шебекинской ЦРБ после ранения при атаке беспилотника.

    За день до этого в селе Козинка Грайворонского округа мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю.

    14 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА за три часа

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение трех часов над разными регионами России были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Операцию провели силы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС. Нападение произошло 14 ноября в промежутке с двенадцати до пятнадцати часов по московскому времени.

    Минобороны РФ уточнило, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, три дрона уничтожены над Курской областью, два аппарата перехвачены над Республикой Крым и еще один – в небе над Белгородской областью.

    Детали об ущербе или пострадавших не приводятся. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для гражданских объектов и населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    В небе над Геленджиком предпринимаются меры по отражению атаки беспилотников.

    В Новороссийске сейчас идет отражение атаки беспилотников.

    14 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    ПВО России за три часа сбили 13 украинских дронов

    Минобороны: За три часа в России сбито 13 дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В небе четырех российских российских регионов сбито 13 украинских беспилотников в течение трех часов, сообщили в Минобороны.


    Средства ПВО России с 15.00 до 18.00 по московскому времени перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

    Шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, пять БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области,  еще по одному дрону в Крыму и Курской области. Все аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу с 12 до 15 часов мск российские силы уничтожили 10 беспилотников самолетного типа над разными регионами страны.

    Также днем в пятницу украинские военные провели артобстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, в результате чего была разрушена крыша здания и выбиты окна в 15 квартирах, но пострадавших нет.

    Минобороны России  до этого сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских дронов над регионами страны в ночь с четверга на пятницу.

    14 ноября 2025, 23:54 • Новости дня
    ПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделениями ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников на территории пяти российских регионов, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск пять беспилотников были выявлены и сбиты над территорией Ростовской области, еще пять – над Крымом. По одному дрону обнаружили и уничтожили в Белгородской, Брянской и Воронежской областях, сообщило ведомство в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем с 18.00 до 20.00 мск. Дежурные подразделения ПВО также перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников в небе четырех российских регионов с 15.00 до 18.00 мск.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации