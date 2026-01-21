Tекст: Алексей Дегтярёв

Семья, состоявшая из мужа, жены и дочери, временно проживала у его соседа, а сам он помогал следить за этим домом, сказал беженец РИА «Новости».

Он добавил, что жена и дочь у мужчины являлись инвалидами. Собеседник пояснил, что семейство отправилось в Доброполье, чтобы закупиться, поскольку в Димитрове не было даже аптек.

«Обратно уже ехали, их на родинской украинский дрон всех троих наповал. Они там на переезде притормозили, и как раз дрон всех троих, всю семью», – пояснил Юрченко.

До этого военный корреспондент Елена Соколова рассказывала, что украинский боевик во время беседы с ней признался, в участии в групповом изнасиловании и убийстве 40-летней женщины в Авдеевке.

До этого другой украинский военнопленный признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.