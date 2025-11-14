Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Над Черным морем уничтожили три украинских БПЛА
Дежурные подразделения ПВО России уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел 14 ноября с 18:00 до 20:00 по московскому времени. В министерстве подчеркнули: «Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников. Над Черным морем уничтожили 59 БПЛА.
Напомним, вечером в четверг над Крымом и черноморской акваторией уничтожили 14 украинских БПЛА.
Накануне за вечер над Россией уничтожили 34 украинских беспилотника.