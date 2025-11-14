Над Черным морем уничтожили три украинских БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел 14 ноября с 18:00 до 20:00 по московскому времени. В министерстве подчеркнули: «Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря», передает ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников. Над Черным морем уничтожили 59 БПЛА.

Напомним, вечером в четверг над Крымом и черноморской акваторией уничтожили 14 украинских БПЛА.

Накануне за вечер над Россией уничтожили 34 украинских беспилотника.