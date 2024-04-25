Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Ивлееву оштрафовали за дискредитацию ВС России
Тверской суд Москвы признал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву виновной в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 50 тыс. рублей.
Ивлеева не признала вину, заявив через адвоката, что «не считает, что своими действиями она дискредитировала армию», передает ТАСС.
Суд также отклонил ходатайство защиты о прекращении дела из-за отсутствия состава правонарушения и истечения сроков давности.
Ранее сообщалось, что протокол на Ивлееву был составлен из-за публикации в социальных сетях, которая, по мнению правоохранителей, содержала информацию, дискредитирующую использование ВС РФ.