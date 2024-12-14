Апелляционная инстанция подтвердила штраф Ивлеевой за дискредитацию ВС России

Апелляционная инстанция подтвердила штраф Ивлеевой в 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Tекст: Мария Иванова

Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Анастасии Ивлеевой на решение оштрафовать ее на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, передает ТАСС.

Ранее Тверской суд Москвы признал блогера виновной по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Поводом для административного дела стал пост Ивлеевой в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией и ее деятельность запрещена). Как отмечается в материалах суда, блогер должна была удалить публикацию, но не сделала этого.

21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook* и Instagram, экстремистской организацией. Деятельность Meta в России запрещена.

На этой неделе блогер Анастасия Ивлеева сообщила о своем замужестве.

Ранее общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную Ивлеевой. Сама она заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте».



