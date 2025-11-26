Мукомолы заявили, что производство ржи в России сократилось в 15 раз

Союз мукомолов: производство ржи в России сократилось в 15 раз

Tекст: Тимур Шайдуллин

Урожай ржи в России в 2025 году прогнозируется на уровне 1,1 млн тонн против 1,2 млн тонн в 2024 году, передает ТАСС. На конференции «Современное хлебопечение – 2025» президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко объяснил, что сокращение связано с низкой стоимостью и невысокой урожайностью ржи.

Свириденко отметил, что за 35 лет в стране ржаное производство сократилось в 15 раз. Он добавил, что Россия теряет ржаное хлебопечение, а падение производства негативно сказывается на всей отрасли хлебопечения.

Ректор Международной промышленной академии и вице-президент Российского союза пекарей Ольга Ильина подчеркнула важность создания федеральной программы по поддержке ржаного хлебопечения. Она считает, что Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей смогут инициировать разработку такой программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объемы экспорта зерновых культур из России за четыре месяца снизились на 25% по сравнению с прошлым годом.

В стране собрано 93,5 млн тонн пшеницы, что на 7,8% больше прошлогоднего результата. Урожай ячменя достиг 20,5 млн тонн, что на 15,4% превышает показатели прошлого года.

Аналитики также спрогнозировали рекордные урожаи винограда в России.