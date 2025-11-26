Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Автоаукцион блогера в Твери закончился штрафами для участников
Сотрудники Госавтоинспекции Твери выявили многочисленные нарушения на мероприятии с продажей дешевых подержанных автомобилей, собравшем сотни автолюбителей, автомобильный аукцион устроил блогер, известный как Никитос.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 административных правонарушений в ходе несанкционированного автоаукциона, организованного известным блогером Никитосом, передает РИА «Новости».
Встреча состоялась 23 ноября на территории Тверского областного ипподрома и собрала несколько сотен участников. По данным полиции, мероприятие включало продажу машин с начальной стоимостью от 1 тыс. рублей.
Многие автомобилисты допустили нарушения, связанные с регистрацией транспортных средств, превышением допустимого уровня шума и выхлопных газов, а также установкой нештатных световых приборов. Дополнительно были зафиксированы случаи управления технически неисправными автомобилями и непредоставления преимущества пешеходам.
В ведомстве отметили, что благодаря блогеру удалось собрать всех нарушителей в одном месте.
Все материалы переданы для дальнейшего рассмотрения по существу.
Сам блогер анонсировал аукцион в своем Telegram-канале как «распродажу ведер». На YouTube-у канала Никитоса насчитывается почти 1,5 млн подписчиков.
