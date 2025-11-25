Умеров сообщил о планах встречи Трампа и Зеленского до ноября

Tекст: Елизавета Шишкова

Ожидания Киева по поводу встречи Зеленского с Дональдом Трампом до конца ноября подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, сообщает ТАСС.

Он заявил: «Мы ожидаем организацию визита в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренностей с президентом Трампом».

Украинская сторона рассчитывает, что встреча позволит обсудить детали мирного плана. В СМИ ранее высказывались предположения, что Зеленский отказался от поездки в США в ближайшие недели из-за возможной эскалации разногласий с Трампом. Теперь Киев официально обозначил свои дипломатические ожидания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой между мирным предложением Трампа и поддержкой Евросоюза.

Советники Зеленского опасаются ухудшения отношений с Дональдом Трампом из-за визита в США.

В Кремле ранее заявили, что не имеют сведений о планах Зеленского по поездке в Вашингтон.