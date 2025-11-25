  • Новость часаРоссийские войска освободили Иванополье в ДНР
    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Министр Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики
    Основательница Wildberries обвинила банки в атаке на маркетплейсы
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    25 ноября 2025, 13:03 • Новости дня

    Умеров сообщил о планах встречи Трампа и Зеленского до ноября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина рассчитывает на организацию визита Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана с Дональдом Трампом уже в ноябре.

    Ожидания Киева по поводу встречи Зеленского с Дональдом Трампом до конца ноября подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, сообщает ТАСС.

    Он заявил: «Мы ожидаем организацию визита в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренностей с президентом Трампом».

    Украинская сторона рассчитывает, что встреча позволит обсудить детали мирного плана. В СМИ ранее высказывались предположения, что Зеленский отказался от поездки в США в ближайшие недели из-за возможной эскалации разногласий с Трампом. Теперь Киев официально обозначил свои дипломатические ожидания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой между мирным предложением Трампа и поддержкой Евросоюза.

    Советники Зеленского опасаются ухудшения отношений с Дональдом Трампом из-за визита в США.

    В Кремле ранее заявили, что не имеют сведений о планах Зеленского по поездке в Вашингтон.

    24 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на усиление политического давления со стороны США, подчеркнув, что Киев намерен добиваться выгодных компромиссов в переговорах.

    Зеленский в своем видеообращении к украинцам назвал текущий этап переговоров с Соединенными Штатами критическим моментом, передает ТАСС. Президент Украины отметил, что сейчас наблюдается значительный шум в средствах массовой информации и усиливается политическое давление на Киев.

    «Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», – заявил Зеленский в ходе обращения. Он подчеркнул, что Киев в переговорах с американскими партнерами будет стремиться находить компромиссы, которые должны способствовать укреплению Украины, а не ослаблению страны.

    Зеленский добавил, что украинские власти продолжают работать с США для достижения оптимальных для государства соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают сведениями о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Представители США и Украины заявили о значительном прогрессе в ходе консультаций в Женеве.

    Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который Москва готова обсуждать.

    24 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Близкие советники главы киевского режима Владимира Зеленского опасаются, что визит в США приведет к новой ссоре с президентом США Дональдом Трампом и осложнит переговоры по мирному плану, пишет издание Financial Times.

    По данным издания Financial Times, окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, чтобы не портить ход переговоров по предлагаемому мирному плану США, передает РИА «Новости». По информации издания, советники Зеленского опасаются, что очередная встреча с президентом Дональдом Трампом может привести к новой ссоре и подорвать достигнутый ранее прогресс.

    Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для переговоров с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Однако украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что такая встреча на этой неделе официально не планируется.

    Как отмечают журналисты Financial Times, пока неясно, хочет ли Трамп получить личное одобрение Зеленского под своим мирным планом. Напомним, американские и украинские делегации уже обсуждали этот план на встрече в Женеве.

    Ранее Владимир Зеленский отметил усиление политического давления со стороны США и подчеркнул, что Киев будет добиваться выгодных компромиссов на переговорах.

    Представители США и Украины заявили, что консультации в Женеве были крайне продуктивными, а позиции сторон значительно сблизились.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устроит предложение Вашингтона.

    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    24 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    Лукашенко спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    25 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    @ Charles McQuillan/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской стороне следует присоединиться к переговорному процессу по мирному урегулированию конфлитка на Украине, заявила глава британского МИД Иветт Купер.

    Необходимо проделать много работы, но самое главное – важно, чтобы Россия села за стол переговоров, сказала Купер, передает РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, сейчас по украинскому вопросу проводится «интенсивная работа».

    Ранее ЕС выдвинул собственный план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Европа пытается выиграть время.

    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    25 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Взрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

    «Страна»: Взрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве

    Взрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели ночью на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, сообщает издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

    В Киеве ночью произошли мощные взрывы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна» и местные паблики.

    В результате взрывов сразу в нескольких районах столицы Украины были зафиксированы отключения теплоснабжения.

    Киевская городская государственная администрация сообщила, что после происшествия тепло временно перестали подавать жителям Печерского и Голосеевского районов, а также ряду домов в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Представители администрации информировали: «В Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения».

    Во время ночных взрывов в городе температура воздуха оставалась на уровне трех градусов тепла, что усложняет ситуацию для населения. Минувшей ночью в столице было слышно не менее пяти взрывов.

    Воздушная тревога, ранее объявленная на всей территории страны, была отменена в Киеве и Киевской области, сообщили на официальном ресурсе для оповещения населения. Однако сирены все еще продолжают звучать в ряде других регионов, включая Винницкую, Днепропетровскую и Одесскую области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве за ночь прогремело семь серий взрывов.

    Ранее поезда на Украине задержались из-за отсутствия напряжения в электросети.

    Власти на Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС.

    25 ноября 2025, 02:45 • Новости дня
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил в эфире телеканала Fox News о том, что президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении соглашение о прекращении украинского конфликта, так как в Женеве удалось «детально обсудить» мирный план из 28 пунктов, и осталось «всего несколько пунктов разногласий».

    «Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась», – приводит слова Левитт бельгийский портал Fakti.bg.

    Она добавила, что на этой неделе никаких встреч Трампа с Владимиром Зеленским не запланировано и фейки в СМИ о том, что глава Белого дома якобы был более благосклонен к одной из сторон конфликта, не имеют оснований.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров выступили  против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно. Помощник президента России Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине. При этом эксперты объяснили, зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.

    24 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ознакомлена с одним из вариантов плана урегулирования на Украине, содержащим 28 пунктов некоторые положения этого плана представляются вполне приемлемыми, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, многие пункты плана урегулирования ситуации на Украине, который обсуждался на Аляске по инициативе США, приемлемы для России, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москве был представлен один из вариантов документа, и он во многом соответствует ранее достигнутым пониманиям.

    Ушаков подчеркнул, что проект состоит из 28 пунктов, и по ряду вопросов необходим детальный диалог, которого пока не было.

    Он указал, что нынешняя версия плана требует серьезного обсуждения с российской тороны, с украинской стороны, с американской и с европейской.

    По его словам, документ будет дорабатываться и меняться по мере обсуждений, и в данный момент ни одна из сторон не начинала официальных консультаций с Россией по этому поводу.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с американским планом по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на этой неделе диалог по предложению Вашингтона не запланирован, а официального документа Москва не получала.

    Песков также подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и в Кремле нет официальной информации по деталям переговоров.

    25 ноября 2025, 08:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    Эксперт Юрченко заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ

    Эксперт заявил о сложности обороны Гуляйполя для ВСУ
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери и не смогут долго удерживать город Гуляйполе в Запорожской области, к которому уже подходит армия России, заявил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    По его словам, оборона Гуляйполя станет крайне сложной задачей для вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Юрченко добавил, что российская армия уже подошла к городу, а его удержание обернется серьезными потерями для украинских военных.

    Эксперт отметил, что в Гуляйполе почти не вкладывались средства в инфраструктуру с 2014 года, большая часть города состоит из одноэтажных домов. Особое затруднение для ВСУ создает река Гайчур: «оставляя передний край города им придется ее преодолевать», – отметил он. Эксперт добавил, что по сравнению с Мариуполем, где была развитая промышленность и подземные сооружения, у Гуляйполя таких преимуществ нет, а уличные бои в малоэтажной застройке будут особенно тяжелыми.

    Юрченко также указал на дополнительные сложности отступления для украинских военных, так как в городе работают заградотряды, затрудняющие отход частей ВСУ. Он подчеркнул – проще всего украинской стороне будет сдать населенный пункт, иначе потери будут «просто несоизмеримые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Взятие Яблокова обеспечило продвижение войск России к Гуляйполю.

    Вооруженные силы Украины ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    24 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа до 19 пунктов

    FT: Украина заявила о сокращении до 19 пунктов плана Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, был переработан и теперь содержит 19 пунктов, сообщает Financial Times (FT).

    По данным FT, мирный план по Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, значительно изменился, сообщает Lenta.ru. Изначально в документе было 28 пунктов, однако теперь их осталось 19. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Александр Бевз, подчеркнув, что ни одно замечание Киева не осталось без внимания.

    По словам Бевза, часть позиций полностью исключили, другие подверглись существенным правкам. Собеседники Bloomberg сообщили, что из документа убрали пункт об использовании замороженных российских активов: ранее планировалось направить 100 млрд долларов в фонд восстановления Украины с распределением прибыли между США и реализацией американо-российских проектов.

    Стоит отметить, что представители Киева публично подтвердили масштабные корректировки плана, тогда как Вашингтон официально изменений пока не комментировал.

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

    Европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

    Европейский Союз выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.

    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    25 ноября 2025, 08:02 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 249 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны.

    Над Черным морем уничтожено 116 дронов, над Кубанью – 76, над Крымом – 23, над Ростовской областью – 16, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Брянской областью нейтрализовали семь БПЛА, над Курской – четыре, над акваторией Азовского моря – также четыре.

    Два дрона уничтожили над Белгородской областью, и один – над Липецкой.

    Напомним, в понедельник во второй половине дня над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА. За вечер понедельника над страной нейтрализовали более 30 дронов.

    24 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по промышленному предприятию в Сызрани количество погибших возросло до трех, еще два человека находятся в больнице.

    Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

    Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

    «Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

    Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

    За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.

    25 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в столице Украины, сообщил украинский телеканал «Эспресо».

    В столице Украины утром были зафиксированы взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Эспресо».

    По всей территории страны объявлена воздушная тревога. Отмечается, что минувшей ночью также были сообщения о взрывах в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. Новая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске. Взрывы также прогремели в Хмельницкой области на Украине.

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Британия показала российским морякам свои лягушачьи мышцы

    Лондон продолжает дестабилизировать обстановку в проливе Ла-Манш. Согласно заявлению Минобороны Великобритании, ВМС страны перехватили два российских судна, приблизившихся к территориальным водам королевства. Однако эксперты обнаружили многочисленные несоответствия в официальной версии событий. Что скрывает Лондон и почему Британия стремится к эскалации напряженности на море? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

