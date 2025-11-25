Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Умеров сообщил о планах встречи Трампа и Зеленского до ноября
Украина рассчитывает на организацию визита Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана с Дональдом Трампом уже в ноябре.
Ожидания Киева по поводу встречи Зеленского с Дональдом Трампом до конца ноября подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, сообщает ТАСС.
Он заявил: «Мы ожидаем организацию визита в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренностей с президентом Трампом».
Украинская сторона рассчитывает, что встреча позволит обсудить детали мирного плана. В СМИ ранее высказывались предположения, что Зеленский отказался от поездки в США в ближайшие недели из-за возможной эскалации разногласий с Трампом. Теперь Киев официально обозначил свои дипломатические ожидания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой между мирным предложением Трампа и поддержкой Евросоюза.
Советники Зеленского опасаются ухудшения отношений с Дональдом Трампом из-за визита в США.
В Кремле ранее заявили, что не имеют сведений о планах Зеленского по поездке в Вашингтон.