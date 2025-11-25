Politico: Трамп поставил Зеленского перед тяжелым выбором

Tекст: Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором после переговоров в Женеве, на которых обсуждался потенциал мирной сделки при участии президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

Европейские лидеры сначала выразили осторожный оптимизм, поскольку переговоры в Швейцарии были впервые расширены при участии советников из ЕС и Британии – ранее они опасались, что исходное предложение США слишком выгодно для России.

Теперь Зеленскому, по оценке источника, грозит непростой выбор: согласиться на компромиссное соглашение, подготовленное Трампом и президентом России Владимиром Путиным, вопреки национальным интересам, или надеяться на дальнейшую поддержку Европы.

Первоначальный американский проект мирного соглашения предполагал прекращение огня взамен на значительные уступки России – отказ Киева от надежд вступить в НАТО, сокращение армии до 600 тыс. человек и передачу земель под контроль Москвы, что вызвало критику в Брюсселе.

Европейские страны, как отмечает издание, все еще не готовы отправлять войска на Украину или выделять желаемые объемы вооружения. Даже вопрос об использовании замороженных российских активов для поддержки Киева застрял из-за сопротивления Бельгии и других стран. Попытки выработать схему «репарационного займа» буксуют из-за опасений, что в случае снятия санкций эти средства вновь окажутся в распоряжении Москвы, а выплачивать компенсации придётся уже налогоплательщикам стран Евросоюза.

Попытки создать международные силы для поддержания мира также не продвинулись далеко: публичные призывы президента Франции Эммануэля Макрона или британского премьера Кира Стармера встречают осторожность на фоне страха понести потери. Немецкий министр иностранных дел заявил, что ФРГ концентрируется на укреплении восточного фланга НАТО и уже делает достаточно для поддержки Украины.

В результате, по мнению аналитиков, Запад оказался не готов проявить решимость, на которую рассчитывал Киев. В то время, как европейские страны и США публично заявляют о солидарности с Украиной, реальные механизмы оказания помощи остаются под вопросом, а Зеленский вынужден искать баланс между неудовлетворительными компромиссами и риском остаться в изоляции.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении соглашение о прекращении украинского конфликта, так как в Женеве удалось «детально обсудить» мирный план из 28 пунктов

Вашингтон предложил план урегулирования украинского конфликта. При этом президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.