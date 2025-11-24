Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон

Tекст: Вера Басилая

По данным издания Financial Times, окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, чтобы не портить ход переговоров по предлагаемому мирному плану США, передает РИА «Новости». По информации издания, советники Зеленского опасаются, что очередная встреча с президентом Дональдом Трампом может привести к новой ссоре и подорвать достигнутый ранее прогресс.

Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для переговоров с Трампом по урегулированию ситуации на Украине. Однако украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что такая встреча на этой неделе официально не планируется.

Как отмечают журналисты Financial Times, пока неясно, хочет ли Трамп получить личное одобрение Зеленского под своим мирным планом. Напомним, американские и украинские делегации уже обсуждали этот план на встрече в Женеве.

Ранее Владимир Зеленский отметил усиление политического давления со стороны США и подчеркнул, что Киев будет добиваться выгодных компромиссов на переговорах.

Представители США и Украины заявили, что консультации в Женеве были крайне продуктивными, а позиции сторон значительно сблизились.

Президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устроит предложение Вашингтона.