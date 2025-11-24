Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
В ОП пообещали выпустить памятку по мошенникам для семей бойцов СВО
Памятку, в которой будут прописаны рекомендации по противодействию телефонным мошенникам, а также алгоритм действий в случае, если семьи погибших бойцов специальной военной операции (СВО) стали жертвами кибератак, подготовят в Общественной палате (ОП) РФ, сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Памятку для семей погибших участников специальной военной операции готовит Общественная палата РФ, передает ТАСС. В документе будут содержаться рекомендации по действиям при попытках телефонного или интернет-мошенничества, а также подробный алгоритм, куда обращаться и что делать при уже случившемся мошенничестве.
Машаров рассказал, что к ним регулярно поступают жалобы от вдов и родственников бойцов СВО, пострадавших от действий преступных группировок. Мошенники используют стандартные схемы: звонят якобы от правоохранительных органов или банковских структур, часто ссылаются на операции Росфинмониторинга и Банка России. Сохраняется и угроза незаконных переводов в адрес ВСУ.
Машаров уточнил, что преступники получают конфиденциальную информацию о выплатах семьям погибших бойцов. По закону такие сведения должны защищаться, но пока в реальности некоторые положения законов не работают. Он отметил, что анализ жалоб показывает формальное отношение некоторых сотрудников банков, которые не задают нужных вопросов клиентам для выявления мошенничества.
Он также заявил, что ограничение звонков в мессенджерах принесло положительный результат, однако мошенники по-прежнему продолжают переписку от имени госорганов, а затем совершают звонки с номеров стационарных телефонов.
