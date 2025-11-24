  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 93 украинских беспилотника
    США выбирают из трех военных целей в Америке
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине
    Минфин США заявил о провале европейских санкций против России
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы генштаба «Хезболлы»
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    83 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    24 ноября 2025, 07:30 • Новости дня

    В ОП пообещали выпустить памятку по мошенникам для семей бойцов СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Памятку, в которой будут прописаны рекомендации по противодействию телефонным мошенникам, а также алгоритм действий в случае, если семьи погибших бойцов специальной военной операции (СВО) стали жертвами кибератак, подготовят в Общественной палате (ОП) РФ, сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

    Памятку для семей погибших участников специальной военной операции готовит Общественная палата РФ, передает ТАСС. В документе будут содержаться рекомендации по действиям при попытках телефонного или интернет-мошенничества, а также подробный алгоритм, куда обращаться и что делать при уже случившемся мошенничестве.

    Машаров рассказал, что к ним регулярно поступают жалобы от вдов и родственников бойцов СВО, пострадавших от действий преступных группировок. Мошенники используют стандартные схемы: звонят якобы от правоохранительных органов или банковских структур, часто ссылаются на операции Росфинмониторинга и Банка России. Сохраняется и угроза незаконных переводов в адрес ВСУ.

    Машаров уточнил, что преступники получают конфиденциальную информацию о выплатах семьям погибших бойцов. По закону такие сведения должны защищаться, но пока в реальности некоторые положения законов не работают. Он отметил, что анализ жалоб показывает формальное отношение некоторых сотрудников банков, которые не задают нужных вопросов клиентам для выявления мошенничества.

    Он также заявил, что ограничение звонков в мессенджерах принесло положительный результат, однако мошенники по-прежнему продолжают переписку от имени госорганов, а затем совершают звонки с номеров стационарных телефонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством. МВД разъяснило, как можно вывести жертву из-под влияния мошенников. Мошенники использовали вымышленный сервис Yandex Delivery для кражи личных данных.

    23 ноября 2025, 12:33 • Новости дня
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    @ Суды общей юрисдикции Московской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.

    Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено стюардессе авиакомпании «Уральские авиалинии» Варваре Волковой, передает ТАСС. Волкова признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России из политической ненависти.

    Суд выяснил, что в январе текущего года Волкова увидела в социальных сетях ролик с участием российского танкиста, который принимал участие в спецоперации на Украине. Испытав к нему неприязнь, она нашла его телефон и высказала ему угрозы. Позднее она опубликовала ряд постов в чате деревни Сапроново, где высказала поддержку Вооруженным силам Украины и заявила, что готова угостить их чаем, если они войдут в Подмосковье.

    В ходе процесса Волкова не отрицала факты публикаций, однако попыталась объяснить свои действия эмоциональной нестабильностью. Суд счел ее вину полностью доказанной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил актера Анатолия Хабарова к девяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Московский городской суд утвердил приговор блогеру Дмитрию Шпаку за аналогичные материалы. В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора по делам о фейках о армии.

    Комментарии (64)
    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    Комментарии (4)
    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Политолог Лукьянов: Европейские проекты мирного урегулирования заведомо никуда не ведут

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    Комментарии (7)
    23 ноября 2025, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петровское в Донецкой народной республике, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Как указали в Telegram-канале ведомстве, при этом российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ и национальной гвардии на ряде направлений, за сутки уничтожив более тысячи украинских военнослужащих, десятки единиц техники и складов боеприпасов.

    В Сумской области российские силы атаковали бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица и города Сумы. На Харьковском направлении поражен личный состав и техника украинских механизированных и мотопехотных бригад у Терновой, Избицкого и Вильчи, говорится в сообщении.

    В Минобороны уточнили, что группировка «Запад» улучшила тактическое положение, уничтожив до 220 украинских военных, танк и боевую технику, среди которой были американские и канадские бронемашины. В Донецкой народной республике слаженные действия Южной группировки привели к освобождению Петровского и поражению сразу нескольких подразделений ВСУ в направлениях Краматорска, Северска и других точек.

    В ведомстве заявили, что подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции, нанеся серьезные потери ВСУ в районах Артемовки, Белицкого, Родинского и в Димитрове, где продолжается зачистка остатков украинских формирований. В Красноармейске штурмовые отряды успешно ведут ликвидацию окруженных украинских частей, отражая попытки деблокирования со стороны ВСУ.

    Группировка «Восток» в ходе наступления освободила Тихое и Отрадное на Днепропетровщине и нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области. Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины, добавили в пресс-службе.

    Накануне подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Новое Запорожье в Запорожской области.

    Напомним, российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов

    На этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    Комментарии (3)
    23 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Пушилин заявил о попытках ВСУ укрепиться возле Славянска
    Пушилин заявил о попытках ВСУ укрепиться возле Славянска
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску, для этого пытаются удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что украинские формирования стараются создать оборонительные линии ближе к Славянску, передает РИА «Новости». Он отметил, что для этого украинская армия пытается удержать наступление российских военных в районе Ямполя на краснолиманском направлении.

    Пушилин напомнил, что после освобождения Платоновки российские войска взяли под контроль автомобильную дорогу между Северском и Красным Лиманом. По его словам, это дало возможность разрушить одну из ключевых логистических цепочек противника.

    Он также отметил, что ситуация на краснолиманском направлении развивается последовательно, а противник продолжает удерживать позиции, видя потенциальные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» ВС России освободила Ямполь. Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    Комментарии (3)
    23 ноября 2025, 20:30 • Новости дня
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью уравнения по плану мирного урегулированию конфликта на Украине.

    Россия является неотъемлемой частью процесса по выработке плана урегулирования конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА «Новости». При этом, по его словам, «в конечном итоге это (план урегулирования – прим. ВЗГЛЯД) должен быть одобрен» президентом США Дональдом Трампом и украинской стороной.

    Рубио отметил, что удовлетворен достигнутым прогрессом в переговорах. Он подчеркнул, что, помимо позиций Вашингтона и Киева, «очевидно, есть еще и российская сторона уравнения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    Комментарии (2)
    23 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 75 беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью над регионами России и Черным морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Наибольшее количество БПЛА, 36, было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще десять дронов сбили над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Военных также удалось перехватить девять аппаратов над Брянской областью и семь – над Воронежской областью. Четыре беспилотника были сбиты над Краснодарским краем, три – над Смоленской областью, по два над Московским регионом и Белгородской областью соответственно. По одному дрону были уничтожены над Калужской и Рязанской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временные ограничения действуют в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. В столичном аэропорту Жуковский (Раменское) и в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) также временно ограничены авиарейсы.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Российские силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятерых оставшихся в живых штурмовиков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из четырех тысяч представили к награде тряпочными шевронами с пафосной надписью, рассказали российские представители силовых структур.

    «Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), – сообщил РИА «Новости» источник.

    Он пояснил, что такую «награду» теперь получают участники штурмовых действий. По словам информатора, бригада ВСУ, численность которой составляла 4 тыс. военнослужащих, восстанавливает боеспособность после ожесточенных боев.

    Источник считает удивительным, что от бригады штурмовиков ВСУ остались только десять человек, где же остальные участники «мясных штурмов»?

    «Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», – признался представитель российских силовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами. Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, сообщили российские силовики. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 08:59 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении позиций ВСУ в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в Одесской области нанесены удары по танковому полигону и позициям украинских зенитно-ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подполье заявило об уничтожении баз беспилотников и систем ПВО под Киевом. Оппозиционеры на Украине также сообщили о ликвидации операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье в Кривом Роге нанесло удар по натовским самолетам.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 08:20 • Новости дня
    Пленный рассказал об оставленных ВСУ солдатах под роями БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих военнослужащих против роя российских беспилотников под Купянском, рассказал украинский военнослужащий, попавший в плен под Купянском, Александр Шепелев.

    По его словам, командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставило двух украинских военнослужащих без поддержки против роя российских беспилотников под Купянском, передает ТАСС. Шепелев добавил, что командование приказало им удерживать позицию в лесу с автоматами, несмотря на отсутствие шансов выстоять против беспилотников.

    Шепелев рассказал: «Командование от нас отказалось, дало приказ держать позицию. Мы в лесу с двумя автоматами против целого роя беспилотников не смогли бы выстоять и никак не смогли бы вести бой. Мною было принято решение бросить автомат, бронежилет и податься в бега». Солдат несколько часов пытался скрыться от дронов в лесу, а выйдя на проезжую часть, наткнулся на российских военнослужащих, которые, по его словам, не проявили агрессии и гуманно взяли его в плен.

    Он также обратился к украинским военным и гражданам, призвал «посмотреть на вещи своими глазами», а тем, кто уже участвует в боевых действиях, советует оценивать свои шансы на выживание. Шепелев добавил, что в российском плену к солдатам относятся гуманно, не применяют насилие и не унижают их, что, по его мнению, дает шанс остаться в живых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что командиры отдавали приказы стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Купянске для того, чтобы скрыться среди населения. Артиллерийская система «Ураган» сорвала ротацию украинских подразделений на купянском направлении.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Рубио назвал переговоры США и Украины в Женеве наиболее эффективными

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые состоялись в Женеве между делегациями США и Украины, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что этот раунд оказался одним из самых результативных.

    «По моему личному мнению, у нас были, пожалуй, самые продуктивные и содержательные встречи за все время нашего участия в этом процессе, с самого начала. У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, и теперь мы смогли проработать некоторые из этих пунктов шаг за шагом», – цитирует Госдепартамент заявление Рубио для прессы.

    Он отметил, что стороны добились значительного прогресса, и команды разошлись по своим комнатам, чтобы проработать дополнительные предложения, которые были получены на переговорах.

    «Поэтому мы работаем над внесением некоторых изменений, некоторых корректировок в надежде на дальнейшее сокращение разногласий и приближение к чему-то, что устраивает как Украину, так и, очевидно, Соединенные Штаты», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 04:25 • Новости дня
    NYT заявила об изменениях в мирном плане Трампа после переговоров в Женеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на то, что обе стороны женевских переговоров заявили о невероятно «эффективных и конструктивных переговорах», американский президент Дональд Трамп заявлял, что хочет получить ответ Украины на мирный план к четвергу, не исключая возможности продления срока, «если все будет идти хорошо», пишет NYT, сообщая о некоторых изменениях в плане Трампа.

    «По словам западного чиновника, осведомленного о ходе переговоров, украинские и американские официальные лица уже обсуждали изменения в плане из 28 пунктов до встречи в Женеве. Чиновник заявил, что рабочая версия теперь отличается от той, что опубликовал в четверг украинский депутат», – сказано в материале New York Times (NYT).

    Упомянутым украинским депутатом является внесенный в российский список террористов и экстремистов Алексей Гончаренко, который выложил в Telegram-канале документ, который называл переведенным на украинский язык новым мирным планом США по Украине.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 08:13 • Новости дня
    Авидзба заявил о нехватке мобилизованных у ВСУ для обороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины пытаются затыкать дыры в местах успешных прорывов ВС РФ, однако у украинской армии не хватает мобилизованных для этих целей, заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

    По его словам, ВСУ испытывают нехватку мобилизованных для восполнения потерь и закрытия позиций в районах, где российская армия обеспечивает успешные прорывы, передает ТАСС.

    «У противника не хватает сил, не успевает он уже столько мобилизованных сил бросать. Мы видим, что они пытаются очагами затыкать [дыры] в местах прорывов», – подчеркнул Авидзба.

    По мнению командира, тактика ВСУ не даст ожидаемых результатов. Он отметил, что стратегия «догоняющих» в обороне обречена на неудачу и не принесёт успеха украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил о городских боях и зачистке в Красноармейске

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продолжают боевые действия в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), вплоть до штыковых атак на окраинах города, где интенсивность столкновений резко возросла, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

    «Сам Красноармейск продолжает зачищаться идут городские бои. Причем, если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки», – сказал он в размещенном на канале видео.

    Пушилин добавил, что ситуация накалена, подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать населенные пункты.

    Он уточнил, что на Добропольском участке противник пытается направлять самые замотивированные подразделения, чтобы отвлечь ВС России от красноармейско-димитровской агломерации.

    При этом основные логистические направления ВСУ после освобождения Платоновки и взятием под контроль дороги Северск – Красный Лиман перерезаны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории города находится под контролем ВС России, планомерно ухудшается для противника. Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке.

    Комментарии (0)
    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа прикрывает «срач» Зеленского

    Владимир Зеленский старательно дистанцируется от грандиозного коррупционного скандала, связанного с его близким соратником, и призывает «прекратить срач» на эту тему. В этом главе киевского режима помогают его западные спонсоры, тщательно заглушая шум по этому поводу. Похоже, что у европейских политиков на то имеются личные, корыстные интересы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

