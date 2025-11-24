Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Дуров счел правомерной версию о причастности Франции к покушению на Кирка
Сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о версии американской публицистки и политактивистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.
«Изучив все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, я нахожу информацию Кэндис [Оуэнс] о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300-процентные пошлины для Франции, пока обвинения против меня не были сняты», – написал Дуров в соцсети Х.
Он сделал репост реплики Чарли Кирка в те дни, когда Франция задержала предпринимателя к своему высказыванию.
«Президент Трамп должен объявить о планах введения 300-процентных пошлин на французское вино, если с Павла Дурова немедленно не будут сняты все обвинения. Если Европа собирается сажать в тюрьму руководителей платформ, где процветает свобода слова, последствия должны быть жесткими и болезненными», – говорилось в посте Кирка.
Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.
Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США. Трамп посмертно присвоил Чарли Кирку высшую гражданскую награду США.