Видео освобождения Звановки в ДНР опубликовало Минобороны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки освободили населенный пункт Звановка в ДНР. Благодаря их успеху положение вражеского гарнизона в Северске стало значительно более сложным. Кадры освобождения публикует Телеграм-канал Минобороны.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединения с освобождением населенного пункта.

В своей телеграмме Белоусов отметил: «Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои на Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство». Глава российского военного ведомства подчеркнул вклад личного состава в общее продвижение войск и успешное выполнение боевых задач.

Министр отдельно отметил, что отвага и мужество воинов позволяют выполнять боевые задачи и способствуют достижениям группировки. «Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине», – говорится в поздравлении. Андрей Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять свой долг и надежно обеспечивать безопасность страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Звановки в ДНР осложняет логистику ВСУ и серьезно влияет на обороняющие Северск подразделения.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил в докладе президенту Владимиру Путину, что российские войска продвигаются практически на всех направлениях.

За неделю в общей сложности российские бойцы заняли 16 населенных пунктов.