Мерц срочно созвонился с союзниками по Украине

Bloomberg сообщил о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц изменил расписание для телефонного разговора с партнерами по вопросу урегулирования конфликта на Украине, связанного с инициативой США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Как передает Bloomberg, канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный визит в школу в Берлине ради участия в экстренном телефонном разговоре с союзниками, сообщает ТАСС.
Обсуждение посвящено реакции на американский план по урегулированию украинского кризиса. Состав участников звонка не раскрывается агентством. По данным издания, инициатива исходила от правительства Германии, а само мероприятие планировалось провести в пятницу утром. Другие подробности переговоров не указываются.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.
Между тем Берлин готовит дипломатические шаги в ответ на инициативу США, которая предусматривает признание российского суверенитета над Крымом, Донбассом и рядом других территорий.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов.