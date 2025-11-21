Мерц срочно созвонился с союзниками по Украине

Bloomberg сообщил о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Bloomberg, канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный визит в школу в Берлине ради участия в экстренном телефонном разговоре с союзниками, сообщает ТАСС.

Обсуждение посвящено реакции на американский план по урегулированию украинского кризиса. Состав участников звонка не раскрывается агентством. По данным издания, инициатива исходила от правительства Германии, а само мероприятие планировалось провести в пятницу утром. Другие подробности переговоров не указываются.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить на саммите G20 предложения США по урегулированию ситуации на Украине.

Между тем Берлин готовит дипломатические шаги в ответ на инициативу США, которая предусматривает признание российского суверенитета над Крымом, Донбассом и рядом других территорий.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов.