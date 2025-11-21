Норвежский эксперт Дисен напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен напомнил о высказываниях покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

Дисен напомнил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Жириновский в 2006 году предостерегал украинцев, заявляя, что НАТО «заманит их в конфликт и уничтожит».

Эксперт процитировал Жириновского, сказавшего: «НАТО будет использовать Украину в качестве линии фронта против России». Для подтверждения своих слов Дисен прикрепил к публикации запись выступления Жириновского на украинском телеканале, сделанное в 2006 году.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

