Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.
Норвежский эксперт Дисен напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины
Политик Владимир Жириновский еще в 2006 году заявлял, что НАТО рассматривает Украину как инструмент для противостояния с Россией и может привести к ее уничтожению, заявил профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.
Профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен напомнил о высказываниях покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Дисен напомнил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Жириновский в 2006 году предостерегал украинцев, заявляя, что НАТО «заманит их в конфликт и уничтожит».
Эксперт процитировал Жириновского, сказавшего: «НАТО будет использовать Украину в качестве линии фронта против России». Для подтверждения своих слов Дисен прикрепил к публикации запись выступления Жириновского на украинском телеканале, сделанное в 2006 году.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.
Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт о контроле ответственности за коррупцию при использовании полученных средств.
Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила Владимира Зеленского и его команду о намерении Белого дома завершить конфликт на Украине до конца года.