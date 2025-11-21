Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Росавиация заявила о готовности к открытию всех временно закрытых аэропортов
Росавиация заявила о технической готовности временно закрытых аэропортов России
Аэропорты в южных и центральных регионах России, временно закрытые с 2022 года, технически готовы принять рейсы после получения финального разрешения от Минобороны, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
По словам Ядрова, все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты технически готовы к возобновлению работы, однако окончательное решение об открытии принимает Минобороны, передает ТАСС.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что решение об открытии с учетом всех факторов принимает Минобороны, так как единственным приоритетом является обеспечение безопасности полетов.
После получения положительного решения от Минобороны Росавиация запускает формальный процесс восстановления регулярных рейсов гражданских воздушных судов. В данный момент под временными ограничениями находятся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
При этом в ряде аэропортов, таких как Элиста, Геленджик и Краснодар, ранее уже были возобновлены перелеты после снятия части ограничительных мер. Росавиация сохранила численность персонала 10 южных и центральных аэропортов России не менее чем на 90% по отношению к данным на 1 января 2022 года.
Ранее в июле из Москвы в Геленджик вылетел первый рейс после трехлетнего перерыва.
Правительство России выделило 3,9 млрд рублей на поддержку российских аэропортов, временно закрытых в 2022 году из-за ситуации на Украине.