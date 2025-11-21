Росавиация заявила о готовности к открытию всех временно закрытых аэропортов

Росавиация заявила о технической готовности временно закрытых аэропортов России

Tекст: Вера Басилая

По словам Ядрова, все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты технически готовы к возобновлению работы, однако окончательное решение об открытии принимает Минобороны, передает ТАСС.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что решение об открытии с учетом всех факторов принимает Минобороны, так как единственным приоритетом является обеспечение безопасности полетов.

После получения положительного решения от Минобороны Росавиация запускает формальный процесс восстановления регулярных рейсов гражданских воздушных судов. В данный момент под временными ограничениями находятся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

При этом в ряде аэропортов, таких как Элиста, Геленджик и Краснодар, ранее уже были возобновлены перелеты после снятия части ограничительных мер. Росавиация сохранила численность персонала 10 южных и центральных аэропортов России не менее чем на 90% по отношению к данным на 1 января 2022 года.

Ранее в июле из Москвы в Геленджик вылетел первый рейс после трехлетнего перерыва.

Правительство России выделило 3,9 млрд рублей на поддержку российских аэропортов, временно закрытых в 2022 году из-за ситуации на Украине.