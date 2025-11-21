В Вологодской области решили смягчить ограничения на продажу алкоголя в праздники

Tекст: Вера Басилая

По словам Филимонова, продажу алкогольной продукции разрешат в обычном порядке в магазинах Вологодской области 30 и 31 декабря, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эта норма позволит жителям региона своевременно подготовиться к празднику. В дальнейшем в период с 1 по 8 января алкоголь также будет доступен к покупке за пределами временного диапазона «12-14», который обычно действует в регионе, подчеркивает Филимонов.

После завершения новогодних выходных в области вновь вернутся к привычному порядку продажи спиртного.

Губернатор призвал жителей сохранять умеренность, больше времени проводить на свежем воздухе, уделять внимание детям и не забывать о занятиях спортом.

Ранее более половины алкомаркетов в Вологодской области прекратили работу после введения новых ограничений на торговлю алкоголем.

Власти региона разрешили продавать спиртное с с 12.00 до 14.00 по будням и c 8.00 до 23.00 по выходным, а рестораны оставили право реализовывать алкоголь без ограничений по времени. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении времени розничной продажи алкоголя.