Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.
Путину доложили об освобождении Петропавловки в Харьковской области
Командующий группировкой войск «Запад» командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.
«В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – доложил Кузовлев.
Он добавил, что противник неоднократно пытался деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол и вырваться из кольца окружения.
«Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», – рапортовал командующий.
Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска. Командующий группировкой «Запад» ВС России доложил, что освобожден Ямполь на Краснолиманском направлении.