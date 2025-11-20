  • Новость часаГерасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа бросилась спасать Украину от мнимой «капитуляции»
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    4 комментария
    20 ноября 2025, 22:14 • Новости дня

    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска

    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска контролируют более 75% территории города Красноармейск в ДНР, заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, российские войска освободили более 75% территории города Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Герасимов отметил, что ВСУ оказывают упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать подразделения в районе красноармейско-димитровской агломерации.

    По словам Герасимова, за последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску.

    По словам Герасимова, украинские силы пытаются укрепиться и не прекращают попыток прорвать окружение, но российская группировка «Центр» продолжает наступательные действия и берет под контроль все новые районы города и ближайшие населенные пункты.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад».

    Герасимов доложил, что вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

    Российские военнослужащие ведут бои в городской черте Константиновки Донецкой народной республики.

    20 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Российские штурмовики уничтожили служившую снайпером майора ВСУ в Ровнополье

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (10)
    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубину обороны противника, освободив населенный пункт Веселое в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области, Гуляйполя, Яблоково и Доброполья Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в возле Алексеевки, Варачино, Катериновки, Новой Сечи, Писаревки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии рядом с Волчанском.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, три машины пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Куриловки, Кучеровки, Моначиновки, Нечволодовки, Подолов Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение последних суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Благодатовки и Кутьковки с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к Осколу для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, три бронемашины «Казак» и канадский бронеавтомобиль Senator, пусковая установка румынской РСЗО PR-40, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и четыре станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортер, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка РСЗО, пусковая установка ЗРК, десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Звановки, Иванополья, Константиновкм, Николаевкм, Резниковкм, Северска, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник потерял более 190 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Гришино, Новопавловки, Нового Донбасса, Октябрьского, Родинского, Розы Люксенбург и Шевченко ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен. Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. При этом были уничтожены до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 400 военнослужащих, два шведских бронетранспортера Viking и два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, 155-мм гаубица М777 и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, армия России подошла к запорожским «воротам», освободив Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково.

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение.

    При этом российские военные сейчас уверенно развивают наступление на Запорожском направлении, готовя ВСУ «северную клешню».

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске

    Минобороны: освобожден район Шахтерский в Красноармейске

    Минобороны сообщило об освобождении района Шахтерский в Красноармейске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Центр» освободили район Шахтерский в Красноармейске и приступили к оказанию помощи местному населению, сообщает Минобороны.

    Район Шахтерский в Красноармейске Донецкой народной республики был освобожден российскими военными из группировки «Центр», передает РИА «Новости». Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района, где запечатлены действия военнослужащих по поддержке мирного населения. В ведомстве отметили, что военные оказывают медицинскую помощь, обеспечивают горожан медикаментами и продовольствием.

    По данным Минобороны, при необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пунктах временного размещения, где предоставляется вся необходимая поддержка. Эти меры принимаются для защиты мирных жителей после освобождения территории.

    Также бойцы группировки «Центр» проводят тщательный осмотр прилегающих территорий и дорог на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Опасные находки уничтожаются методом накладного заряда, чтобы обезопасить гражданское население и обеспечить стабильность обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

    Владимир Зеленский отметил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение.

    Украинский военнослужащий Александр Сидельник заявил, что командование не сообщало своим подчиненным о плачевном положении окруженных сил на Украине в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил РФ ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил России ведут ожесточённые уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города, передает ТАСС слова Марочко.

    Марочко сообщил: «По предварительным подсчетам, под полный контроль ВС РФ перешло около 15% населенного пункта. На данный момент идут ожесточенные городские бои. ВФУ всячески стараются стабилизировать обстановку».

    Эксперт объяснил, что продвижение стало возможным благодаря скоординированным действиям российских военных. За несколько суток противник понес значительный ущерб, что обеспечило прорыв части оборонительной линии вооружённых формирований Украины в городе.

    Марочко также отмечает, что российские подразделения воспользовались паническими настроениями в рядах ВСУ. Передовые отряды вошли в Северск и закрепились на новых позициях на юго-восточной окраине города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль трассы Северск – Красный Лиман.

    ВСУ ранее предприняли попытку перебросить резервы в район Красного Лимана.

    Боевики 63-й бригады ВСУ расстреляли мирных жителей в Красном Лимане в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:15 • Новости дня
    Жена пленного украинца поблагодарила российских солдат за отношение к мужу

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга военнослужащего из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николая Гудминского передала слова благодарности российским бойцам за корректное обращение с ее мужем в плену и назвала их порядочными людьми.

    Супруга бойца ВСУ 57-й отдельной мотопехотной бригады Николая Гудминского поблагодарила российских военнослужащих за уважительное отношение к ее мужу, передает ТАСС. Она отметила, что российские солдаты, по ее мнению, показали порядочность и человечность, что вселяет в нее надежду на скорое возвращение мужа домой.

    Женщина подчеркнула, что супруг не является идейным сторонником происходящего конфликта, и что его заставили пойти на фронт против его воли. Она выразила надежду, что российские военные продолжат проявлять щадящее отношение к ее мужу из-за сложившихся обстоятельств его службы.

    Николай Гудминский в телефонном разговоре с женой сообщил, что российские солдаты накормили его, обеспечили одеждой и не применяли к нему силу. Он также рассказал, что его осмотрел врач и подтвердил удовлетворительное состояние здоровья. По словам Гудминского, во время службы он не успел добраться до боевой позиции и не открывал огонь по российским военным.

    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Харьковской области.

    Лейтенант полиции из Киева передала аудиосообщение своему отцу, который находится в плену в России, через представителей российских силовых структур.

    Украинские военнопленные в России попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно исполнены.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области
    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 11:31 • Новости дня
    В результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей

    СК сообщил о гибели свыше 7 тыс. мирных жителей от действий Киева с 2014 года

    В результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 7 тыс. мирных граждан убиты из-за агрессии Украины с 2014 года, говорится в заявлении председателя Следственного комитета Александр Бастрыкина, текст которого зачитал руководитель управления общественно-политической работы СК Герой России Сергей Петров на международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет».

    По словам Бастрыкина, более 7 тыс. мирных граждан были убиты с 2014 года в результате агрессии Украины, сообщает ТАСС.

    Глава СК России подчеркнул: «По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года всего пострадали свыше 27 тыс. мирных жителей, из которых убиты более 7 тыс., в том числе 234 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести 20588 человек, включая 1 132 ребенка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ убили беременную женщину при вторжении в Курскую область.

    В селе Русское Поречное нашли еще два тела мирных жителей, убитых ВСУ.

    Были представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Сийярто заявил о восхищении Каллас ударами по российской энергосистеме

    Сийярто: Каллас не раз восхваляла атаки ВСУ на российскую инфраструктуру

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на явную угрозу эскалации после высказываний Кайи Каллас относительно атак Украины по объектам российской энергетики.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас неоднократно восхваляла украинские атаки на энергосистему России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто журналистам по окончании заседания министров иностранных дел Евросоюза. По его словам, такая позиция создает угрозу безопасности энергоснабжения в Европе и увеличивает риск дальнейшего обострения ситуации, сообщает РИА «Новости». 

    Сийярто также добавил, что подобная риторика безответственна и не способствует снижению напряженности между Россией и Евросоюзом. По мнению Сийярто, поддержка подобных действий может вызвать негативные последствия для самого ЕС. Он призвал руководство Евросоюза избегать высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сийярто заявил, что правительство не допустит так называемую украинскую мафию в Евросоюз и низкокачественное украинское зерно на европейский рынок. Он назвал угрозы Владимира Зеленского добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию атаками на венгерский суверенитет.

    Брюссель уже несколько лет финансирует украинское государство за счет европейского народа, несмотря на коррупцию на Украине, подчеркнул глава МИД Венгрии.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 16:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал отстранение Зеленского по новому плану США по Украине

    Эксперт Шимо: Американский мирный план предусматривает смену власти на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо считает, что план Вашингтона по Украине направлен на замену Зеленского прозападным кандидатом и частичное удовлетворение российских требований, пишут СМИ.

    Основные положения американского плана по урегулированию конфликта на Украине посвящены отстранению Зеленского от власти. Об этом заявил в интервью ТАСС руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо.

    Эксперт отметил, что мирный план США, состоящий из 28 пунктов, является только инициативой Вашингтона. Россия его не одобряла, однако он не исключает некоторых российских требований.

    «Скорее, его цель – отстранить Зеленского от власти и поставить на его место другого прозападного человека, а заодно убедить европейские страны НАТО в том, что хотя бы частичное удовлетворение российских требований неизбежно», – считает Шимо.

    Он выразил мнение, что документ приближает западные страны к переговорам по ряду вопросов, но его нельзя назвать уступкой России. Он напомнил, что Москва ранее направляла США и НАТО свои требования в сфере безопасности, которые были отвергнуты Западом, а цели России включают денацификацию, демилитаризацию и нейтралитет Украины.

    Эксперт также высказал мнение о вероятности промежуточных договоренностей по Украине, но считает, что при отсутствии устранения первопричин конфликта мирное соглашение может быть отложено. Шимо пояснил, что план США не содержит прямого устранения причин противостояния, хотя такую возможность и не исключает.

    По его словам, окружение Зеленского убеждено в том, что выполнение американского плана приведет к капитуляции страны. Однако Зеленскому, добавил Шимо, уже дали понять, что план должен быть принят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский спецпосланник Стивен Уиткофф допустил возможность случайной утечки деталей мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в СМИ.

    Многие европейские и украинские чиновники не знают подробностей мирного плана команды Трампа по Украине, который может предусматривать значительные территориальные уступки.

    Кремль считает любое время подходящим для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (784)
    20 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп упомянул разговор с Путиным, в котором назвал украинский конфликт «бредовым»
    Трамп упомянул разговор с Путиным, в котором назвал украинский конфликт «бредовым»
    @ скриншот с видео YouTube-канала DRM News

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии признался в том, как завершил восемь военных конфликтов и просил позволить ему справиться с девятым на Украине.

    «Только представьте, я уладил восемь конфликтов, восемь войн. И мне осталось одно, то, о чем я думал, как о простейшей задаче из-за того, что у меня хорошие отношения с российским президентом [Владимиром] Путиным... Да и я дал маху: думал, уж если я разрулил войну, которая длилась 36 лет [Карабахский конфликт], даже в Конго и Руанде, где умирали миллионы, я смог справиться за сутки <...> то смогу и это», – заявил Трамп во время выступления, которое транслировал YouTube-канал DRM News.

    Когда Трамп рассказывал о конфликте Азербайджана и Армении он снова подчеркнул, как много лет это продолжалось, но он справился.

    «Путин звонил мне и сказал, мол поверить не могу, что вы это уладили, мы так долго пытались это сделать. А я ответил: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», – добавил Трамп о попытках уладить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что американская администрация якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной. Песков сообщал, что российская сторона не получала никакой информации из Киева и ни о каких новациях в вопросе урегулирования конфликта не знает.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 07:33 • Новости дня
    Российские военные обнаружили смертельную ловушку в пачке сигарет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие ВС России нашли самодельное взрывное устройство при зачистке блиндажа в Днепропетровской области, бомба была замаскирована, сообщил старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Моряк».

    Во время зачистки населенного пункта Гай в Днепропетровской области российские военные заметили на столе пачку сигарет, сказал «Моряк» РИА «Новости».

    Он пояснил, что подозрение вызвали необычные обстоятельства: сигареты лежали слишком открыто. Бойцы решили проверить предмет, и выяснили, что пачка сигарет была смертельной ловушкой.

    Внутри стола была проделана дырка, из которой выходил тросик, ведущий к самодельному взрывному устройству. В случае попытки поднять пачку сразу бы произошло замыкание и взрыв.

    В августе в одном из поселков в Харьковской области обнаружили плюшевую игрушку с бомбой, ее обезвредили.

    До этого военный эксперт Виталий Киселев указывал, что украинские боевики начали массово применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    Комментатор Виктор Гусев попал в базу «Миротворца»
    Анонсирован первый перелет транспортного беспилотника из России в Белоруссию
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации