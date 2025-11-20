Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.11821 комментарий
Премьер Грузии назвал «предательством» создание режимом Саакашвили администрации Южной Осетии
Решение прежних властей Грузии создать альтернативную администрацию Южной Осетии являлось «предательством», заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Тогда при создании администрации «так называемой» Южной Осетии в нарушение конституции Грузии произошли пересмотры наших конституционных и территориальных систем. Это было предательством против страны», – сказал он.
По его словам, в настоящее время парламент искореняет последствия случившегося, упраздняя созданные при экс-президенте Михаиле Саакашвили административно-территориальные единицы на территории «бывшей Южной Осетии».
«Предательство не прошло бесследно, оно сыграло важную роль в той цепочке, которая в итоге привела к оккупации нашего исторического региона Самачабло (так в Тбилиси называют Южную Осетию), Цхинвальского региона, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Все это делалось целенаправленно, в том числе проведение режимом Саакашвили так называемых выборов президента Южной Осетии (в 2006 году)».
По его словам, за этими выборами последовало создание подконтрольной прежним властям Тбилиси альтернативной администрации Южной Осетии.
Как отметил премьер-министр Грузии, при Саакашвили были восстановлены название и границы (Южной Осетии), упраздненные с 1990 года центральными властями Грузии.
«Произошла косвенная легитимация сепаратистов, которая облегчила затем «оккупацию», – отметил он. – Это было предательством, и это надо развернуть и привести в соответствие с конституцией Грузии».
В понедельник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что административно-территориальные единицы на территории «бывшей Южной Осетии» по итогам консультаций с правительством упраздняются, решение будет принято до конца 2025 года.
