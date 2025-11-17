Грузинский эксперт назвал «заботу» Украины о Саакашвили «показухой братвы»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя интервью советника офиса президента Украины Михаила Подоляка грузинским СМИ о том, что освобождение Саакашвили из тюрьмы в Грузии являются «частью повестки дня» Киева, грузинский аналитик отметил, что «это показной блеф, так как в реальности Украине, ее коррумпированной политической элите выгодно в спекулятивных целях пребывание экс-президента Грузии в заключении на родине».

«Еще с времен бывших украинских президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко колоссальная коррупция в украинских политических кругах срослась с элитарной грузинской коррупцией», – сказал эксперт.

По словам Петрэ Мамрадзе», «делались огромные деньги на всем – от поставок полубракованного украинского оружия в Грузию до ввоза стройматериалов».

«Кстати, – напомнил эксперт, – будучи комиком нынешний президент Украины Владимир Зеленский это открыто высмеивал, просто издевательски комментировал».

«Однако сейчас Киев, проявляя «заботу» о Саакашвили, просто показывает «политической братве»: мы своих не бросаем. Но по сути Саакашвили выгоден им здесь, еще не дай Бог, правда, вернется и начнет там шуметь и создавать проблемы», - сказал Петрэ Мамрадзе.

По его словам, заявления Подоляка имеют и другую – международную нагрузку.

«Они рассчитаны на международную аудиторию, в которой еще остались поклонники и друзья Саакашвили. Сигнал простой: будь Михаил Саакашвили во власти в Грузии, Грузия немедленно открыла бы «второй фронт» против России. А раз местные власти проявили патриотизм и не пожертвовали национальными интересами, не обрекли собственную страну на катастрофу, можно наклеивать на них ярлык «пророссийских», – сказал Петрэ Мамрадзе.

Подоляк в интервью грузинским СМИ призвал власти Грузии отпустить Саакашвили за границу на лечение. Также советник Зеленского сказал, что вопрос вывоза из Грузии гражданина Украины Саакашвили являются «частью повестки дня» в Киеве. По его словам, власти Украины активно работают по этому направлению, в том числе с партнерами в США и Европе. Подоляк также оскорбил власти Грузии, назвав их «марионетками Москвы».

Ранее осужденный на длительное тюремное заключение по различным статьям УК бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных. На днях Саакашвили вернули в тюрьму из больницы, где он провел три с половиной года, манипулируя заявлениями о плохом самочувствии. ЕСПЧ отклонил его просьбу о переводе на лечение за границу.

Ранее Тбилиси обвинил Зеленского и Санду во лжи о Саакашвили.